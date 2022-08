Pedro Castillo aseguró que hay una campaña mediática en su contra | Fuente: Presidencia Perú

La periodista Graciela Villasís, jefa de la unidad de investigación de El Comercio, cuestionó los argumentos brindados por el presidente Pedro Castillo tras el pedido de detención preliminar para su cuñada Yenifer Paredes. Según la periodista, se le agotó el discurso de victimización al mandatario.

"En realidad ya no nos sorprende la declaración del presidente, pero decir a estas alturas que se trata de una campaña mediática lo que ha ocurrido hoy. Ya no tiene ningún sentido ese cuento de victimización, ya no le funciona", manifestó la periodista.

Graciela Villasís sostuvo que las investigaciones que realizaban sobre el entorno del presidente Pedro Castillo en el diario iban por el lado correcto y destacó el trabajo de los fiscales liderados por Marita Barreto y que además han sido avalados por un juez.

"El juez ha encontrado elementos suficientes para aceptar estas órdenes de detención, de las cuales, como dice el presidente, han querido detener a su 'hija', que en realidad es su cuñada. Las personas que lo rodean (al mandatario) han caido en el delito de encubrimiento porque la información que tenía la Policía es que Yenifer Paredes estuvo en Palacio un día antes y además en las ordenes de allanamiento habían tres direcciones, una de ellas es la redisencia presidencial, otra en Cajamarca y una en Chorrillos", precisó Villasís.

La periodista recalcó que Yenifer Paredes sí vive en Palacio de Gobierno y negó la versión del presidente de que supuestamente la casa presidencial haya sido violentada porque debió cumplir con un mandato judicial.



"El lo que tiene que haber hecho es cumplir un mandato judicial, es decir, abrir la puerta y decir 'pasen señores' sino tienen nada que ocultar, pero ese tiempo en que demoraron en permitir el ingreso han hecho que esta señora se escape", indicó.

Cuñada de Pedro Castillo está prófuga

La Fiscalía y la División de Investigación de delitos de Alta Complejidad (Diviac) de la Policía Nacional llegaron este martes a Palacio de Gobierno para buscar y detener a la cuñada del presidente Pedro Castillo, Yenifer Paredes, pero no la encontraron. Hans Aguirre, fiscal provincial, estuvo a cargo del operativo.

Yenifer Paredes es investigada por el Ministerio Público luego de que el dominical Cuarto Poder difundiera un video en el que se le observa presuntamente ofreciendo una obra de saneamiento a los pobladores de la comunidad de la Succha. Hoy se encuentra prófuga de la justicia.

La cuñada del mandatartio acudió el pasado 19 de julio a la sede del Ministerio Público para ser interrogada en el marco de la investigación que se le sigue por un presunto tráfico de influencias en agravio del Estado.