Expremier pidió una investigación para determinar cómo se encontraba Pedro Castillo a la hora de anunciar el cierre del Congreso. | Fuente: Andina

Insólito. Un “giro inesperado” es el que ha cobrado la debacle de Pedro Castillo, quien actualmente afronta una detención preliminar por los presuntos delitos de conspiración y rebelión. Resulta que el vacado expresidente alega que "no recuerda" haber leído el discurso de disolución del Congreso y reorganización del sistema de justicia, según el congresista no agrupado Guido Bellido.

Desde los exteriores de la Diroes, en el distrito de Ate, el ex jefe del Gabinete dijo que el propio exjefe de Estado le ha confesado no tener recuerdos exactos del anuncio que propició que el Congreso lo vacara el miércoles, 6 de diciembre, por la causal de permanente incapacidad moral.

“El presidente no recuerda, él me lo ha dicho con sus propias palabras. El presidente dice: “Yo no me recuerdo que he dado lectura [al mensaje a la Nación donde se dispuso el cierre del Congreso]. Esa la respuesta del presidente y hay que respetar”, declaró a los medios de comunicación.

“Es raro que un presidente, que no iba a ser vacado por falta de votos, termina dando los argumentos para su vacancia”, agregó.

El exjefe del Gabinete atribuyó el supuesto mal estado de Castillo Terrones al temblor de sus manos que se observó a la hora del mensaje a la Nación. “Si no recuerda lo que ha leído, no estaba bien”, afirmó.

Reaccionó tras renuncias de ministros

De acuerdo con el relato de Bellido Ugarte, el exmandatario se percató de la gravedad de la situación, cuando sus ministros comenzaron a renunciar de forma progresiva. “El presidente me dijo: “Yo me di cuenta cuando la gente [ministros] ha renunciado”, acotó.

Al ser increpado por los medios de comunicación por la supuesta versión que da el exmandatario para justificar la disolución del Congreso, el ex primer ministro dijo “a mí no me corresponde decir qué ha pasado” y que las investigaciones determinarán qué sucedió realmente.

“Necesitamos la libertad del profesor Pedro Castillo. Vamos a exigir que el presidente, en libertad, diga su verdad al país”, sentenció.

Finalmente, el congresista (ex Perú Libre) anunció – en RPP Noticias – que pedirá las imágenes de las cámaras de seguridad de Palacio de Gobierno para ver que ocurrió con Pedro Castillo en su último día como presidente de la República.