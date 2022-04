Omar Cairo: "Si el Congreso quiere hacerlo" puede aprobar el proyecto del Ejecutivo para consultar a la población sobre nueva Constitución

Pleno del Congreso | Fuente: Andina

El abogado constitucionalista Omar Cairo afirmó este viernes que el Congreso de la República sí puede aprobar un proyecto de ley del Poder Ejecutivo que plantee incluir una cédula durante las elecciones regionales y municipales donde se consulte a la población sobre si está de acuerdo o no en una nueva Constitución. Sin embargo, advirtió que sería "complicadísimo".



En entrevista con el programa Conexión de RPP Noticias, Omar Cairo señaló que, según las expresiones del presidente Pedro Castillo, este proyecto de ley es un "mecanismo de transformación constitucional" no previsto en la Constitución Política actual.

"Se puede si el Congreso quiere hacerlo porque el Presidente ha dicho que siguiendo el curso constitucional va a presentar el proyecto de ley al Congreso para que se apruebe y se agregue una cédula donde se consulte al pueblo si quiere una nueva Constitución o no. Ese es un mecanismo de transformación constitucional, que no está previsto en la Constitución, por lo tanto, eso que está diciendo el Presidente es un proyecto de reforma de la Constitución", aclaró.



Omar Cairo explicó que el citado proyecto puede ser aprobado de dos maneras, en primer lugar con más de la mitad del número legal de congresistas, "por lo menos 66 votos", y someterlo a ratificación por referéndum o en dos legislaturas sucesivas con por lo menos 88 votos. Solo de esa manera se aprueba ese proyecto de reforma constitucional y se procede a la consulta.

"Pero eso depende del Congreso", insistió el constitucionalista.

En relación a la opinión de la parlamentaria Patricia Juárez, quien indicó que una vez convocada las elecciones no se puede introducir una consulta adicional; Omar Cairo indicó que una modificación constitucional establece una "regla de rango superior".

"Es más, por una reforma constitucional se podría acortar el mandato presidencial y parlamentario, creo que no hay ningún problema en que se introduzca esta consulta, pero le digo es complicadisimo. Es suficiente para impedir lo que ha planteado el Presidente que voten en contra. Ahora que el Perú necesita cierta tranquilidad económica y social no debe llevar a sobresalto esto porque está en manos del Congreso", sostuvo.



Cuestión de confianza

Omar Cairo precisó que el presidente Pedro Castillo puede generar la exigencia de que el Congreso priorice el análisis del proyecto de ley invocando el caracter de urgencia previsto en el artículo 105 de la Constitución Política.

"Luego que el Presidente plantee la prioridad con el artículo 105, el presidente del Consejo de Ministros puede pedir que se apruebe y hacer cuestión de confianza con ese pedido. De tal manera que si no se aprueba, el gabinete pierde el caso y no pasaría nada de disolución (del Congreso), porque sería el primer gabinete que pierde el cargo por decisión parlamentaria", dijo.

NUESTROS PODCAST



"Espacio Vital": La doctora Úrsula Pérez Verástegui, médico infectóloga de la clínica Javier Prado, explicó que el Coxsackie se produce por un virus y que no es una enfermedad grave, pero no hay tratamiento antiviral. Dijo que este virus se contagia fácilmente y es por contacto. Normalmente se da en niños, pero también pueden contagiarse los adultos. La especialista agregó que no se complica, pero condiciona a la deshidratación de los niños y puede condicionar a una hospitalización. Recomendó que ante la aparición de esta enfermedad se requiere un aislamiento de unos diez días.

Newsletter Todo sobre el coronavirus

La COVID-19 ha puesto en alerta a todos. Suscríbete a nuestro newsletter Todo sobre el coronavirus, donde encontrarás los datos diarios más relevantes del país y del mundo sobre el avance del virus y la lucha contra su propagación.