La abogada penalista Romy Chang consideró que el presidente Pedro Castillo ha vuelto a transgredir el principio de transparencia pública al mantener reuniones sin registrar en la casa de Breña. En esa línea, consideró que estos hechos podrían configurar un presunto delito contra la fe pública.

“La premisa para evitar corrupción en el ámbito administrativo es el principio de transparencia pública. Esa es la razón por la cual la Contraloría cuando se enteró que el presidente estaba reuniéndose fuera de Palacio y sin registro de visitas, llamó la atención recordándole el principio de transparencia. Ahora, pese a eso, ha vuelto a hacer lo mismo. Las posibles infracciones penales, porque hay una lista oficial que mantiene a nivel de Palacio y hay una lista negra, clandestina o paralela de visitas que no se están registrando podrían configurar un delito contra la fe pública, porque se miente a las autoridades con respecto a la lista de personas con la que se reúne. Ello ya es algo irregular”, dijo.



Asimismo, consideró que da lugar a una investigación, debido a que entre las visitantes a la casa de Breña figura una representante de una empresa que ganó una licitación. “Está ganando una empresa a costa del Estado, y además con reuniones en paralelo entre su representante y el residente”, dijo.

Reunir indicios en caso Pacheco

La penalista también consideró que una estrategia que podría seguir la Fiscalía es reunir la mayor cantidad de indicios posibles, alrededor del caso abierto a Bruno Pacheco, exsecretario de Palacio de Gobierno. “Una vez armado el tema, poder abrir a nivel de Fiscalía de la Nación una investigación contra el presidente”, dijo.



Luego de identificar los posibles delitos en este hecho concreto, la Fiscalía podría abrir investigación y plantear al Congreso el levantamiento de la inmunidad para investigar esos posibles hechos, consideró la abogada.



“El principio de transparencia rigen todas las actuaciones no solo la del presidente, sino de todo funcionario público tienen que tener. No es posible que un funcionario atienda sin que quede registro, no hablamos de un par de amigos, no hablamos de un familiar, hablamos de representantes de empresas, de gestiones a favor de terceros. Eso tiene que estar regulado, registrado. La falta de transparencia es el núcleo de la corrupción en la administración pública, por eso la lucha de la Contraloría a que se respete este principio”, dijo.



