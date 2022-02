Pedro Castillo, presidente de la República | Fuente: Foto: Presidencia

El presidente Pedro Castillo lamentó la demora que genera la presentación de un nuevo Gabinete Ministerial para recibir el voto de confianza del Congreso, así como el impacto que tiene en su plan de trabajo las citaciones que suelen tener los ministros de Estado por parte del Parlamento para que respondan a determinados temas.

"En el Congreso hay un cierto sector que no mira el país y sus respuestas son netamente de carácter político (...) Entonces, como que el Congreso nos quiere poner la agenda teniendo ellos una agenda del país, una agenda grande", señaló al programa radial La Pizarra, del asesor político español Alfredo Serrano.

El jefe de Estado también se refirió a los cuestionamientos que reciben varios de sus ministros, supuestamente por su origen provinciano, pese a que las críticas a algunos de los integrantes del Gabinete Ministerial respondan a denuncias en contra de los integrantes del Gabinete, a la poca experiencia en estos sectores, entre otros motivos.

"No ha pasado por nuestra cabeza, como se dice en cierto sector en el Congreso, que Pedro Castillo quiere cerrar el Congreso, yo lo que quiero cerrar son las brechas y la desigualdad en este país., las diferencias que tiene este país, incluida la clase política. Lo que quiero cerrar son las grandes distancias entre los más necesitados", indicó.

Finalmente, el mandatario hizo un llamado a la unidad de los diferentes sectores y aseguró que su gestión distribuirá los recursos del país para dar una mejor educación, mayor cantidad de postas, carreteras e impulsar a la agricultura.

Asimismo, confirmó que dejará la Presidencia cuando termine su mandato constitucional.

"Yo quisiera decirles que se saquen eso de la cabeza de que yo he venido a eternizarme en el poder. El 28 de julio del 2026 daré la posta a quien este país designe como el presidente que me suceda e iré al lugar que corresponde, volveré a la escuela, ese es mi espacio. Volveré a mi comunidad, de donde he venido, porque me debo al pueblo", apuntó.

Gabinete Ministerial se presentará el 8 de marzo

Durante la mañana, el presidente Pedro Castillo confirmó que el jefe del Gabinete Ministerial, Aníbal Torres, se presentará este martes 8 de marzo ante el pleno del Congreso de la República para exponer las políticas generales del Gobierno y solicitar el voto de confianza.

"Insto al Congreso de la República que nos vamos a poner de acuerdo y nuestro doctor, Aníbal Torres, va a sustentar el 8 de marzo en el hemiciclo", señaló durante una visita a Cutervo, en Cajamarca.

El último jueves, el jefe de Estado consideró necesario adelantar la fecha en la que se solicitará el voto de confianza -fijada para el martes 8 de marzo- para que los ministros puedan continuar con los planes de su sector.

"En aras de trabajar volteando esta página, de dimes y diretes, hubiera la posibilidad de invocar al Congreso que hiciera un esfuerzo de que lo reciba a nuestro Gabinete el 28 de febrero porque alargar hasta el 8 de marzo también a nosotros nos limita ciertas cosas porque hay ya un plan de trabajo", indicó.

Durante una visita a Lambayeque, el mandatario señaló que conversó sobre esta situación con el presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, ya que existen temas urgentes, como el pronto retorno a las clases presidenciales y otros temas que los diferentes ministerios deben coordinar con las regiones a nivel nacional.

NUESTROS PODCAST

¿Cómo ha sido la pandemia en el 2021? - Espacio Vital

La aparición de nuevas variantes y el inicio de la vacunación a nivel mundial marcaron el 2021. ¿Cuánto ha cambiado y qué hemos aprendido? Nos comenta el Dr. Elmer Huerta.