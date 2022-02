El jefe de Estado participa de la presentación de los resultados de megaoperativo Impacto 2020 en El Agustino. | Fuente: RPP

El presidente de la República, Pedro Castillo, anunció esta noche que las Fuerzas Armadas apoyarán a la Policía Nacional en el combate a la delincuencia común.

"Pido al señor ministro del Interior que coordinemos con el Ministerio de Defensa no solamente para tener a la Policía, porque no todo es responsabilidad de la Policía. Vamos a sacar a las Fuerzas Armadas para combatir de una vez por todas al delincuente chico y al delincuente grande. No podemos frenarla de otra forma si no hacemos una tarea conjunta", dijo.

El mandatario aseveró que la Policía Nacional "sí tiene la capacidad" de resguardar la seguridad ciudadana, pero tendrá mayores recursos cuando se organice con los miembros de las fuerzas armadas y los municipios para luchar contra ese flagelo.

Asimismo, recordó la labor que realizan las rondas campesinas y urbanas y dijo que "esos esfuerzos hay que sumarlos".

El jefe del Estado participó esta noche de la presentación de los resultados de un megaoperativo en el distrito limeño de El Agustino.

Rechaza acusaciones de corrupción

En otro momento, Pedro Castillo reiteró una vez más su rechazo a las acusaciones de presunta corrupción dentro de su Gobierno y señaló que estas versiones vienen de "ciertos grupos" que buscan "quebrar" la democracia.

"Rechazo que ciertos grupos que dicen defender la democracia y en la práctica la quiebran, nos quieren hacer ver como un gobierno más del montón y nos quieren poner el cliché de un corrupto más en esta historia", señaló.

"Si me demuestran que le he robado un centavo a este país, pido cadena perpetua empezando por mí mismo, porque tenemos que asumir la responsabilidad", añadió.

El jefe de Estado aseguró que lucharán contra "los delincuentes chicos y grandes que tiene este país". "Vamos a luchar contra los delincuentes que también están en otros espacios", dijo.





