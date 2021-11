El expremier criticó el silencio de la actual premier con respecto al exministro de Defensa, Walter Ayala. | Fuente: Andina

Esta mañana, en diálogo con Ampliación de Noticias, el exministro de Defensa y expremier, Pedro Cateriano, criticó el Gobierno del presidente Pedro Castillo, al cual tildó de improvisado e irresponsable, con respecto a la manera en la que se manejan los asuntos públicos.

“Sería interesante, por ejemplo, que el presidente diera una amplia entrevista a Radio Programas del Perú, en un panel integrado por cualquiera de los periodistas, porque el pueblo tiene derecho a saber lo que hace el presidente. (…) Hay una inestabilidad política que la hemos visto con esta rotación de ministros. A la larga la administración del Estado termina siendo calamitosa”, expresó.

Asimismo, indicó que el presidente parece estar cómodo, pues no tiene “conciencia cabal” de las responsabilidades que posee de acuerdo con la Constitución.

“Cuando una persona llega al poder es para solucionar los problemas del ciudadano común y corriente, claro uno puede acusar al adversario, echarle la culpa al pasado, pero el gran problema es cuando se falsifica la historia, que es una tendencia que se tiene en política o se interpretan mal los hechos acontecidos. Cuando uno hace un diagnóstico en base a prejuicios ideológicos, políticos, se altera la realidad. Eso creo que es lo que está ocurriendo con este gobierno, por ejemplo: en el campo económico, recurrir a políticas económicas que han causado daño al país, por ejemplo, la aparición del Estado como actor principal en el campo económico fue una característica del gobierno de Velasco. ¿Qué trajo como consecuencia esta experiencia para el país? La aparición de numerosas empresas públicas que luego quebraron tuvo un altísimo costo para el país”, indicó.

Finalmente, el expremier señaló que, a pesar de que el presidente Castillo indicó en campaña electoral que el área educativa sería su principal foco, los estudiantes aún no regresan a las clases presenciales.

“Nadie le exige que en 100 días solucione problemas álgidos de la educación, pero por lo menos que nos diga cuáles son las medidas que adoptó, cómo se están reparando los colegios, cuántos profesores hay vacunados, cuál es el cronograma para el inicio de clases, cuáles son las acciones de reconstrucción de colegios que no están conectados, que no tienen agua potable. No hay nada. Cuando uno hace una crítica o pregunta lo tildan a uno de racista, no puede uno preguntarle algo a este Gobierno porque dicen que son racistas”, acotó.

