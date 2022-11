Cateriano también lamentó que se haya normalizado tener a un dignatario que no brinde entrevistas ni conferencias de prensa. | Fuente: Andina

El expresidente del Consejo de Ministros Pedro Cateriano afirmó que, a pesar del contexto de crisis política y económica que atraviesa el Perú, el mandatario Pedro Castillo continúa actuando como si fuera un candidato en campaña durante sus recorridos por distintos puntos del país.

En Enfoque de los Sábados, el ex jefe del Gabinete señaló que Castillo Terrones se dedica más a criticar a las gestiones anteriores y culpar a la “derecha” en vez de enfocarse en atender las problemáticas de la población.

“Lo que vemos es que tenemos a un presidente que sigue en campaña, pero no soluciona los problemas. ¿Uno para qué llega al Gobierno? Para resolver los problemas. Está bien la crítica, que eche la culpa, pero ¿él que ha hecho?”, cuestionó.

“Se dedica a echarle la culpa a los gobiernos del pasado y dice: ‘No tienen agua porque la derecha gobernó eternamente en el Perú’”, señaló, tras preguntarse cuál es la principal propuesta de saneamiento de la actual gestión.

Pedro Cateriano también lamentó que se haya normalizado tener a un dignatario que no brinde entrevistas ni conferencias de prensa. Por eso dijo que es “anómalo” que, en una sociedad democrática, un jefe de Estado no mantenga comunicación con los medios de comunicación. “No da cuenta de sus actos”, sentenció.

Cateriano cuestiona al presidente por sus silencios ante la Fiscalía

Asimismo, el extitular de la PCM criticó la posición del presidente Pedro Castillo de guardar silencio en los interrogatorios del Ministerio Público (MP), luego de que se conociera que el mandatario rechazó en junio pasado que la Fiscalía acceda a sus comunicaciones en el marco del caso Provías-Puente Tarata.

“Si él fuese, efectivamente, una persona que colabora con la justicia, no hubiese guardado silencio ante la Fiscalía. ¿Quién guarda silencio en actuaciones fiscales y judiciales? Los que tienen temor y saben que no han actuado lícitamente. Una persona que tiene la conciencia del deber cumplido no guarda silencio”, señaló.

Finalmente, el exministro consideró que el Congreso es corresponsable de la crisis política, porque -dijo- algunos de sus integrantes sobreponen sus “intereses personales” y no suscriben los pedidos de vacancia presidencial.

“El Congreso es corresponsable de esta crisis, naturalmente. Es obvio que se perciben los intereses personales y partidarios al interior del Parlamento. De otra manera no se explica por qué razón no ha iniciado el trámite de reforma constitucional de la vacancia por incapacidad moral permanente”, finiquitó.