Pedro Pablo Kuczynski recordó la visita de Francisco al Perú durante su gobierno: "Le pedí consejos sobre varios temas"

El papa Francisco falleció este lunes en su residencia de la Casa Santa Marta del Vaticano, donde venía reposando tras permanecer más de 30 días hospitalizado en Roma, debido a una grave infección respiratoria que le provocó neumonía doble.

El mundo cristiano no solo lamenta la partida a la eternidad del primer papa latinoamericano, sino que recuerda los momentos en que Francisco visitó países de la región, tales como el Perú, a donde arribó en enero de 2018, durante el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski.

Al respecto, RPP conversó con el exjefe de Estado sobre los preparativos de la llegada del santo padre a nuestro país y algunos detalles de los momentos que compartió con él.

"Lo primero que quiero recalcar es que el protocolo del Vaticano requiere que si un jefe de Estado invita al Papa lo tiene que hacer personalmente. Entonces, yo tuve que ir a Roma con mi esposa a invitarlo. Eso fue una gran oportunidad de conversar con él, en su despacho, donde estuve un buen rato. Le hablé de lo que pasaba aquí en el Perú, le pedí consejos sobre varios temas, entre ellos la excarcelación de Fujimori. Para mí fue un viaje maravilloso ", sostuvo.

"Él quería absolutamente ir a la Amazonía"

Kuczynski recordó que Francisco, ya en nuestro país, insistió con ir a las regiones de la Amazonía. Como se recuerda, el vicario de Roma llegó a Madre de Dios como parte de su visita oficial.

"Obviamente, lo esperé cuando llegó aquí y organizó él mismo un viaje de gran significancia, porque él quería absolutamente ir a la Amazonía. Entonces, empezamos el viaje yendo a Madre de Dios y después quería ver una gran ciudad de la costa. Fuimos a Trujillo y después tuvimos una misa muy grande en Las Palmas, en el aeropuerto de la FAP", rememoró.

"Fue un gran éxito el viaje del Papa. Realmente yo me siento muy feliz de haber insistido en que él viniera aquí, porque él había estado en Colombia, había estado en Chile, pero no había estado aquí […] Yo me quedé emocionado y muy contento de haber podido conversar con un papa por un buen rato, primero en Roma y después aquí", agregó.

Finalmente, el exmandatario recordó que le pidió consejo a Francisco respecto a la excarcelación de Alberto Fujimori, que, en ese entonces, permanecía recluído en el penal de Barbadillo, cumpliendo una sentencia de 25 años de cárcel por delitos como homicidio calificado con alevosía.

"Yo estaba hablando de la excarcelación o, mejor dicho, del traslado de Fujimori a su casa, después de 15 años de cárcel, una condena dada por el Poder Judicial. A mí me parecía que 15 años ya era bastante, aunque yo no soy juez. Al final, él me dijo: ‘soltalo, che’. Eso es lo que me dijo, pero daba cuenta de que era un tema espinoso y complicado […] Yo no quise decir que lo hacía porque el Papa me da un consejo, porque eso hubiera sido meterlo al Papa en la política peruana, pero él me dio su consejo", puntualizó.