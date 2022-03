Personas vinculadas a congresistas de Acción Popular alcanzan puestos claves en el Ministerio de la Producción, según investigación periodística

Produce | Fuente: Andina

Al menos cuatro altos funcionarios del Ministerio de la Producción (Produce), durante la actual gestión de Jorge Prado Palomino, están relacionados a congresistas de la bancada de Acción Popular, según un reportaje de Punto Final.

Casos y coincidencias



De acuerdo con el informe, el 20 de diciembre del 2021 se designó a Javier Pérez Reyes como director General de la Dirección General de Pesca para consumo humano directo e indirecto en Produce. Pérez Reyes es un abogado ancashino con especialidad en derecho tributario y derecho pesquero. Su hermano Rafael Yuri Pérez Reyes es el asesor principal del congresista de Acción Popular por Áncash, Darwin Espinoza. Además, hace unos años tuvo una relación sentimental con Ingrid Espinoza, hermana del parlamentario.

"Si él ha sido convocado debe ser por otro lado", indicó el congresista Darwin Espinoza a Punto Final. "Definitivamente que no", respondió al descartar alguna injerencia con la designación de Javier Pérez Reyes. El parlamentario afirmó conocer al funcionario, pero Péres Reyes señaló no conocerlo.

El programa precisó también que el congresista Darwin Espinoza fue asistente de la Unidad de Auditoría Interna de la Empresa Almacenera del Perú SA entre el 2012 y 2015 y por lo menos hasta octubre del 2014 coincidió en esa empresa con el titular de Produce, Jorge Prado Palomino, quien desde el 2009 fue el gerente de la Unidad de Auditoría Interna.

"No veo al señor Prado desde el 2014 que renuncia a Almacenera del Perú hasta su juramentación en el Ministerio", dijo el legislador. "Yo he sido gerente corporativo de Auditoría Interna en el Grupo Romero y Darwin, por lo que he tenido que averiguar, era un asistente a auditoría. Comprenderá que mis relaciones con él fueron muy pocas", afirmó el ministro Prado Palomino.

El 5 de enero del 2022, el ingeniero Jorge Palomino Cordero fue designado como director general de la Dirección General de Desarrollo Empresarial del Despacho viceministerial de MYPE e Industria en Produce. Palomino registra visitas en septiembre y octubre del 2021 al despacho del congresista de Acción Popular por Puno, Jorge Flores Ancachi, quien asegura que el citado funcionario es un conocido suyo y negó alguna injerencia en su designación.

Otro caso es del abogado cusqueño Ericson Chacón Gómez, designado el 17 de enero del 2022 como director general de la Oficina de Recursos Humanos de Produce. En su curriculum vitae menciona, entre sus referencias, al congresista de Acción Popular por el Cusco, Luis Aragón Carreño, con quien coincidió laboralmente en la Municipalidad de Wanchaq y la Beneficencia Pública del Cusco.

El funcionario negó alguna injerencia del parlamentario en su acceso al cargo, manifestó conocerlo y haber coincidido en trabajos anteriores. Mientras que el parlamentario se negó a dar alguna declaración.

El 14 de febrero del 2022, el ingeniero civil Isay Soto Enciso es designado como director de la Oficina de la Programación Multianual de Inversiones de la Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización de la Secretaria General de Produce. Durante las elecciones regionales y municipales del 2018, postuló sin éxito por Acción Popular a la alcaldía de Pucará (Huancavelica). Entre septiembre y noviembre del 2021 registra ocho visitas al despacho del congresista de Acción Popular de esa región, Wilson Soto Palacios.

Según el registro de visitas a Palacio de Gobierno el 14 de septiembre del 2021, algunos integrantes de la bancada de Acción Popular fueron recibidos por el presidente Pedro Castillo. Entre estos figuran los parlamentarios Darwin Espinoza, Jorge Flores Ancachi, Wilson Soto Palacios. Además, a esa misma hora se registra el ingreso de las personas que meses después serían designados como funcionarios en Produce: Javier Pérez Reyes, Jorge Palomino Cordero e Isay Soto Enciso.

