Perú considera que la Unasur vive "una grave parálisis que la hace inviable"

Néstor Popolizio estuvo esta mañana en Ampliación de Noticias. | Fuente: RPP

El ministro de Relaciones Exteriores, Néstor Popolizio, destacó la creación de Prosur, un nuevo bloque regional que pretende remplazar a Unasur, espacio promovido por los presidentes de Chile, Colombia, Argentina, Brasil, Ecuador, Perú y Paraguay.

En Ampliación de Noticias, el canciller explicó que este nuevo espacio era necesario ante la “seria parálisis” que -dijo- sufría Unasur. “Esa situación se produjo por una ideologización excesiva del organismo”, apuntó.

“Eso imposibilito que se tomaran decisiones oportunas y rápidas para la integración sudamericana. Tiene una parálisis Unasur de más de dos años, no tiene secretario general, no ha avanzado en ninguno de los temas que se habían previsto, y hace cinco años que no se reunían los presidentes para darle un impulso político a la integración sudamericana”.

Ante esta situación, comentó, surge la idea de buscar un nuevo espacio “para que nosotros fundemos, construyamos, una integración sudamericana sin ideología, que sea flexible, que sea más pragmática, liviana, sin mayores costos y que, además, permita que todos estén presentes”.

Al consultarle por la decisión de Bolivia y Uruguay de no suscribir la declaración para crear Prosur, Popolizio sostuvo que ambas naciones consideran que Unasur debe tener una “cristiana sepultura”. “Son países que obviamente no se oponen al proceso de integración sudamericana”, aclaró.

Los presidentes de Chile, Colombia, Argentina, Brasil, Ecuador, Perú y Paraguay lanzaron este viernes en Santiago Prosur, un nuevo bloque regional que pretende remplazar a Unasur, y del que está excluido Venezuela.

La declaración final fue firmada por los siete mandatarios que asistieron a la cumbre, más un representante de Guyana. Uruguay y Bolivia, que enviaron a representantes a la cita, no la suscribieron.

“Ha sido un buen día para la colaboración, el diálogo, el entendimiento y la integración en América del Sur, porque desde hacía más de cinco años los presidentes de América del Sur no habíamos tenido la oportunidad de reunirnos”, dijo el presidente de Chile, Sebastián Piñera, tras la firma de la declaración.