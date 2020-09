La ministra de Salud presidió una conferencia de prensa esta tarde. | Fuente: Minsa

La ministra de Salud, Pilar Mazzetti, aseguró que la población no puede confiarse ni relajar las medidas de bioseguridad ante la reducción del número de contagios y víctimas por la COVID-19 en el país, tras advertir que esta tendencia a la baja puede cambiar en cualquier momento.

“No podemos confiarnos en las cifras que están bajando. Las cifras más duras han empezado a bajar. Y eso puede cambiar. Ya cambió en España, en Italia, Colombia, Chile. Estaba bajando, bajando y, de pronto, volvió a subir. Nos puede pasar. No seamos triunfalistas. Seamos muy cuidadosos”, comentó en conferencia de prensa.

“Por eso, nosotros decimos ‘tantos días está bajando, tantos días sigue bajando’. Llegamos a fin de mes y sigue bajando, y ni siquiera ahí podemos cantar victoria. Podemos decir ‘ya se estabilizó’. Nuestro objetivo es que se estabilice la pandemia a un nivel que podamos manejar. No se seamos triunfalistas, sigamos cuidándonos”, añadió.

Mazzetti Soler consideró que el país está en una etapa en la que “estamos buscando cómo vamos a convivir con el coronavirus”. “El coronavirus llegó a nuestro país para quedarse. Está entre nosotros”, remarcó. Por ello, hizo un llamado a la población a no bajar la guardia y continuar con las medidas de bioseguridad.

Al respecto, mencionó que las medidas de bioseguridad deben adoptarse en todo momento, así las personas a nuestro alrededor no tengan síntomas de la COVID-19.

“Tenemos personas que tienen síntomas y que no tienen síntomas. Me cuido habitualmente del que tose, del que tiene fiebre. ¿Entones quien es más peligroso? Del que tiene síntomas, yo parto la carrera. Con el que no tiene síntomas yo bajo la guardia. Es más, la persona que no tiene síntomas tampoco se cuida mucho, porque se siente sana”, reflexionó.

Si bien reconoció que no todas las personas asintomáticas tienen “una carga viral alta”, alertó que estas pueden contagiar a quienes estén cerca. “Tomemos medidas frente a todas las personas que nos rodean. Esto es un riesgo, una probabilidad. No sabemos cuál de nosotros tiene la posibilidad de contagio. Las medidas se toman para cuidarnos del resto”, sentenció.



