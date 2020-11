El presidente Francisco Sagasti anunció, en un mensaje a la Nación, cambios en la instituto policial tras los hechos denunciados en la Marcha Nacional. | Fuente: Agencia Andina

Tras el reclamo de la sociedad por los hechos denunciados en las marchas contra el Gobierno de Manuel Merino, el presidente de la República, Francisco Sagasti, anunció cambios y medidas que se ejecutarán para devolverle la confianza de la policía a la población. Entre ellos, el nombramiento del nuevo comandante general de la Policía Nacional, César Augusto Cervantes Cárdenas, y la instalación de una comisión de bases cuya misión será recomendar acciones en un plazo de 60 días para fortalecer y modernizar a la institución policial fueron dos de las directivas en esta nueva etapa para la policía.

La institución atraviesa una profunda crisis respecto al respaldo de la sociedad frente a abusos cometidos por miembros de la policía, que parecieran no ser solo hechos aislados relacionados a las últimas manifestaciones en contra de las decisiones tomadas por algunas autoridades del país.

Para el exministro del interior Walter Albán, la convocatoria de gerentes de servir aportará mucho al fortalecimiento de la gestión administrativa de la policía: "Hay algunas medidas medidas inmediatas que tenían que implementarse. La gestión administrativa en la contratación que hay que hacer para logística, para la infraestructura para la policía deben estar en mano de gente profesional civil, sobre la base de ese tipo de experiencia. Nuestra policía debe estar totalmente comprometida con lo que es propio de la funcion policial".

Si bien es cierto fueron las agresiones denunciadas en la Marcha Nacional lo que terminó por demostrar que urgían cambios en la institución, el manejo de la criminalidad y los actos de corrupción cometidos por altos generales de la policía son dos fuertes motivos que apoyan a una necesaria reforma.

"Cuando se presenta un uso arbitrario de la fuerza en protestas ciudadanas nos damos cuenta de que hay la necesidad de emprender cambios a fondo que tienen que ser llevados adelante porque necesitamos una institución policial limpia que pueda actuar con toda rigurosidad frente a los márgenes de constitución y que también pueda generar confianza ciudadana", afirmó Albán.

El exministro del interior señala que el anuncio de una comisión de bases permitirá sistematizar lo que ocurrió y lo que debe ser revisado para próximamente dar una propuesta clara al próximo gobierno.

Sobre los gerentes que serán convocados desde SERVIR para fortalecer la administración de recurso de la Policía Nacional, el exdirector de la Policía Nacional del Perú, general(r) Eduardo Pérez Rocha, señaló que tal y como se ha presentado la idea, podría tener vacíos.

"Si es que en el caso algunos de los civiles comete delitos de corrupción, el consejo supremo de la Policía Nacional no va a poder intervenir porque son civiles, debería hacerse que ingresen a la Policia Nacional y se le dé el aspecto de jerarquía, que ingresen como mayor y puedan llegar hasta general y sigan su carrera como es en el Ministerio de Defensa. Lo otro por definir es el salario. ¿Cuánto se le deberá pagar como saliario? ¿El salario de un mayor, el de un general o de ministro que sobrepase lo que gana un general?", sostiene.

El exdirector general de inteligencia del Ministerio del Interior y exoficial superior de la policía nacional, José Gil, destaca que tras los cambios anunciados no se está fortaleciendo a la policía: "El presidente dijo que lo principal no es reformar sino fortalecer, pues acaba de hacer todo lo contrario. Responder al mal humor de las calles para tomar medidas políticas no me parece correcto, más aún al margen del nuevo general y sus cualidades las cuales reconozco, la desginacion del nuevo comandante es ilegal, porque existe un decreto supremo 011 en el que claramente dice que si faltaría tenientes generales se elige al más antiguo y no al número 16".

Masivos pases al retiro

El ministro del interior, Rubén Vargas, anunció en RPP Noticias que tras el cambio del comandante general de la Policía Nacional, 18 generales pasaron al retiro: “Se aplicará lo que dice la Ley de la Policía, que cuando el Presidente designa a un nuevo comandante general, los generales de armas en actividad pasan a retiro en forma inmediata y excepcional. Son 18 generales que pasan al retiro”, dijo Vargas en Nada está dicho con Jaime Chincha.

"Esto expresa una voluntad política de llevar adelante esos cambios", señala Walter Albán tras ser consultado por el alto número de oficiales dados a la baja. Dijo también que es importante sustentar bajo la ley estos cambios porque, evidentemente, no es beneficioso para la institución: "Creo que hay que sustentarlos adecuadamente porque no es bueno para ninguna institución que tengan que pasar tantos altos generales oficiales al retiro de un momento a otro lo que sin embargo hay que atender es que se requiera un cambio en la comandancia de la policía. Es una situación excepcional"

José Gil está en contra de las bajas anunciadas. Para él, "la policía nacional está muy afectada, no es momento de sacarle 18 generales dañándoles la honra y el prestigio a los que son honestos en ese grupo (...) Los generales que tienen responsabilidad están bajo investigación en el Ministerio, inspectoría general, el Ministerio Público, el sistema de justicia funciona y ellos ya están sometidos a las investigaciones. ¿Respondemos a la temperatura de la poblacion para debilitar a la iinstitución en lugar de fortalecerla?"

Eduardo Pérez Rocha, asegura que estas bajas son un abuso de autoridad, no todos los policías que fueron obligados a pasar al retiro tienen responsabilidad en lo sucedido en la marcha nacional o actos de corrupción: "El que lo recomienda es el ministro del Interior, quien conoce la ley de la Policía Nacional en la que se indica claramente que para reemplazar la comandancia general de policía se tiene que elegir entre los tenientes generales más antiguos (...) ¿mi pregunta es por qué no ha designado a uno de ellos o el general más antiguo? se ha ido hasta el comandante número 16. Esto es ilegal es un abuso de autoridad".

Pérez Rocha también dijo que había generales en esa lista que podrían tener responsabilidades por actos de corrupción y que este pase a retiro, en lugar de ser una sanción, podría verse como un premio. Mencionó, además, el caso del general de la Policía, Orlando Velasco, quien no tuvo participación alguna en la toma de decisiones de la Marcha Nacional porque se estaba recuperando luego de permanecer internado en una sala UCI por coronavirus.

"Se les están dando beneficios y es más van a tener una ceremonia de despido de la bandera con formación de tropas, como los sacan de costado no se solucionará nada y aquí hay corrupción del más alto nivel. ¿Por qué retiran a Velasco si él no ha estado comprometido en irregularidades?", dijo Pérez Rocha para la elaboración de este informe.



Es un día histórico para la Policía Nacional del Peru. Nuevo Comandante General Cesar Cervantes. De acuerdo a Ley PNP pasarán a retiro de manera excepcional e inmediata 18 generales. Segundo: gerentes SERVIR gestionarán sistema administrativo y presupuestal de la PNP. — Rubén Vargas (@rubenvargasces) November 24, 2020

El exministro del Interior y congresista, Daniel Urresti, le envió esta tarde un oficio al ministro del Interior, Rubén Vargas, en el que le solicita una explicación por la baja de los 18 oficiales, amparándose en la ley de la Policía.

"Usted ha señalado, a través de las redes sociales, que la designación del nuevo comandante general Cesar Cervantes y el pase inmediato a la situación de retiro a 18 generales, se ha realizado de acuerdo a las Ley de la PNP; sin embargo, el artículo 8° del Decreto Legislativo 1267 'Ley de la Policía Nacional del Perú' y su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo No 011-2019-IN, establece que el Comandante General, deberá ser elegido entre los es Tenientes Generales de mayor antigüedad en el escalafón de oficiales. En caso de no alcanzar la disponibilidad de Tenientes Generales, la terna se completará con los Generales de mayor antigüedad en el escalafón de oficiales, en tal sentido, agradeceré se sirva explicar ¿Si la designación del General PNP César Cervantes Cárdenas como Comandante General de la Policía del Perú, se ajusta a Ley y su Reglamento y no existirían visos de inconstitucionalidad en su designación?", se lee en el documento.



Oficio del congresista Daniel Urresti al ministro Rubén Vargas | Fuente: Congreso de la República

Se pronuncian los generales con pase al retiro

El comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP), Orlando Velasco Mujica, el subcomandante Jorge Alejandro Lam y Herly William Rojas Liendo a cargo de la inspectoría de la policía presentaron este martes ante el presidente Francisco Sagasti su renuncia irrevocable a sus cargos. En el documento aseguran que sus respectivos sucesores ocupan el puesto número 18 en el Escalafón de Oficiales Generales, por lo que los nombramientos contravendrían lo establecido en el decreto legislativo 1267 y en el decreto supremo 026-2017-IN. Enfatizan que se estaría afectando la línea de sucesión y la institucionalidad.

Lucha contra la delincuencia

Una vez controlado el número abrumador de contagios del nuevo coronavirus, la delincuencia volvió a las calles. La lucha contra la delincuencia es tarea fundamental de la policía nacional. Tan solo ayer un adolescente de 13 años murió tras ser impactado por una bala en una intervención de la policía al familiar de la víctima.



Para José Gil, las estrategias contra la delincuencia parte de la policía, la cual no está siendo priorizada como debería: "Algunos cambios que están planteando pueden darse pero no de un momento a otro y en plena crisis, esto tiene que ser paulatino. ¿Qué apuro hay de hacer cambios que no son estratégicos sino traumáticos? Porque hay toda una familia policial que hay que proteger y respetar. Yo le garantizo que ninguna de las actividades va influir en hacer retrocerder la delincuencia común que es el principal problema, no se están concentrando en la inseguridad ciudadana", señaló para este informe.

Para la lucha contra la delincuencia se necesita una policía moderna no policías que usen sus propios teléfonos para comunicarse, criticó Eduardo Pérez Rocha ante la ausencia de este tema en el mensaje a la Nación del presidente Sagasti: "Se habló de modernización y fortalecimiento del aspecto operativo. Lo primero que la policía necesita es tener aparatos de comunicación y no estar con su celular para comunicarse. Además son 35 mil policias contagiados por coronavirus que después de incorporarse tienen que seguir una rehabilitación, no hay gente en la calle entonces, ¿qué van hacer? salvo que quieran contratar civiles para las comisaría", finalizó.