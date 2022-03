Politóloga sobre relación entre el Ejecutivo y el Congreso: "Definitivamente nadie se quiere ir"

Macarena Costa estuvo esta mañana en La Rotativa del Aire. | Fuente: Foto: Presidencia / Video: RPP Noticias

Macarena Costa, analista política del portal 50+1, consideró que el mensaje dado esta semana por el presidente Pedro Castillo en el Congreso, así como la postura adoptada por algunas bancadas durante la interpelación al ministro Hernán Condori, evidencian que “definitivamente nadie se quiere ir”.

“El martes, durante su aparición en el Pleno, Castillo invitó a un empate al Congreso, en vez que aumentar los niveles de confrontación, de agudizar las contracciones, como solía hacer Martín Vizcarra. Quitó de la agenda el tema de la Asamblea Constituyente, evitó cualquier mención a una propuesta que fomentara esta narrativa de ‘que se vayan todos’; y un poco ofreció estas tablas, evidenciando que su prioridad es garantizar la continuidad en el Gobierno”, opinó en La Rotativa del Aire.

“Definitivamente nadie se quiere ir. Es muy pronto para que los congresistas se vayan. El Gobierno tampoco se quiere ir. Además, invitando a la interpelación, las bancadas de oposición dura y las bancadas bisagra están tratando de evidenciar a la ciudadanía que, a pesar de que no existen los votos para concretar la vacancia, el Parlamento sí está trabajando por cumplir las labores de fiscalización que le corresponde”, agregó.

¿Censura a Condori?

Este cambio de actitud también se vería evidenciado en la presentación de una moción de censura contra el ministro de Salud, Hernán Condori, que hasta el momento no tiene los votos necesarios para su admisión.

“No es una certeza de que la oposición vaya a optar por la censura (a Condori). Al momento existe una moción que sí está promovida por Avanza País, pero si no me equivoco esta solo tiene 19 adhesiones, muy lejana de la cifra 33 que se necesitan. Por ahora, no podemos contar con que se vaya a contar con las firmas de Fuerza Popular y Renovación Popular”, manifestó la especialista.

“Definitivamente, ha habido un reordenamiento de las prioridades, con todo lo que ha pasado en la semana. Creo que ese es un poco el ánimo en el que se llevaron las interpelaciones, que fueron bastante llevaderas y bastante tranquilas”, sentenció.



NUESTROS PODCASTS:

- ‘Espacio Vital’: ¿En qué se parecen el fútbol y el coronavirus? El Dr. Elmer Huerta responde: