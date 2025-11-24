Premier Álvarez sobre Betssy Chávez: "No es posible tratar de sustraer del ámbito de la sede diplomática a una persona"

El premier Ernesto Álvarez señaló que "no es posible" una intervención a la residencia de la embajada de México en Lima para detener a Betssy Chávez, expresidenta del Consejo de Ministros a quien el Poder Judicial ordenó cinco meses de prisión preventiva y su captura.

"De manera técnica, tanto el que habla, que ha sido presidente del Tribunal Constitucional, como el canciller [Hugo de Zela], que tiene una larguísima trayectoria exitosa en el campo diplomático, conocemos de que no es posible tratar de sustraer del ámbito de la sede diplomática a una persona por más emotividad o por más que sea requerida por la justicia peruana", precisó a los medios a su salida de la Comisión de Constitución del Congreso.

En esa línea, el premier respondió a lo dicho por José Jerí, quien señaló como una posibilidad de que el gobierno peruano en ingresar a la residencia mexicana para capturar a Betssy Chávez. "Si tiene que ingresarse a la embajada mexicana, se hará", mencionó Jerí a El Comercio.

Al respecto, Ernesto Álvarez mencionó que las palabras del presidente interino del Perú fueron la expresión "del sentimiento de la mayoría de los peruanos" en que una persona "que está siendo investigada por un delito común, por un delito que ha sido evidenciado en la televisión" se encuentre asilada en una embajada.

Sobre Betssy Chávez

Como se recuerda, el Poder Judicial revocó la comparecencia con restricciones de Betssy Chávez y le impuso cinco meses de prisión preventiva, así como la orden de captura nacional e internacional.

Betssy Chávez es procesada por el intento de golpe de Estado de diciembre de 2022, que también involucra al exmandatario Pedro Castillo.

Es importante mencionar que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, fue consultada luego de la declaración del presidente José Jerí, y dijo que cualquier intervención "violaría todas las leyes internacionales" y que dicha ejecución "estaría fuera de toda norma".

"Violaría todas las leyes internacionales. El asunto es si se comete alguna irregularidad internacional, una violación hacia la soberanía. Entonces, podemos tener diferencias, pero siempre en el marco de la ley internacional. Ya ocurrió en Ecuador y violando todas las leyes internacionales", declaró.