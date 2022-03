Preocupación por graves denuncias de irregularidades en el MTC | Fuente: Foto: PCM / Video: RPP Noticias

La abogada Leonie Roca, presidenta de la Asociación para el Fomento de la Infraestructura (AFIN), destacó la necesidad de contar con una "institucionalidad" en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, con menos rotación en los cargos, para lograr atender las deficiencias en infraestructura que tiene el país.

"Estamos hablando de un sector muy crítico para la competitividad del país, para el bienestar de las personas, tanto en su conexión física, como digital", señaló en RPP Noticias.

La titular del gremio empresarial que agrupa a las principales empresas concesionarias de infraestructura para servicios públicos calificó de "muy difícil" la relación de esta institución con el Ministerio de Transportes durante la gestión del saliente ministro Juan Silva, con quien no pudo reunirse para discutir temas de políticas públicas.

"Estas rotaciones permanentes (en viceministerios), esta falta de institucionalidad, esta falta de sentido de relevancia de los temas que están en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones preocupan sobremanera. Los temas de corrupción no me voy a pronunciar porque hay instancias para investigarlos, pero es evidente que hay un problema de pérdida de institucionalidad que no viene de este Gobierno", lamentó.

Mayor planificación en proyectos

En otro momento, la empresaria atribuyó la presencia de personajes corruptos en el Estado a las deficiencias en la ley de contrataciones públicas, la falta de sistemas de control y la poca estabilidad de los funcionarios públicos que genera que entran con la consigna de "me cargo todo lo que puedo en el camino porque en cualquier momento me sacan".

"Así como hemos tenido casos muy escandalosos de viceministros porque es un sector crítico que maneja miles de millones de dólares de presupuesto. Desgraciadamente hay problema de fondo con la manera en la que planificamos las cosas: si nosotros tuviéramos todos los años claridad con respecto a los proyectos, no habría espacio para la negociación política", indicó.

"Pero si las cosas (proyectos) van saliendo como conejos de un sombrero, evidentemente esa improvisación da espacio para la corrupción. En otros países te encuentran un caso de corrupción y vas preso, y eso da la tónica de cuál es el nivel de exigencia que tiene la ciudadanía respecto a casos de corrupción. Acá los juicios toman tres o cuatro años", agregó.

