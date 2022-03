RPP Verifica | Ilich López: "Nosotros firmamos la moción de interpelación cuando el señor Silva vino a ser interpelado" [FALSO]

Ilich López es congresista de Acción Popular elegido por la región Junín. | Fuente: Congreso

El congresista de la bancada de Acción Popular, Ilich López, negó las acusaciones de Karelim López, quien de acuerdo a El Comercio declaró ante la Fiscalía que existe una presunta organización delictiva instalada en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, y que además existe un grupo de congresistas del partido de la lampa que "obedecen" al presidente Pedro Castillo.

Como parte de su defensa, el parlamentario aseguró que él sostuvo, desde el inicio, que el ahora exministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva, debía ser retirado. "Es más, nosotros hemos firmado la moción de interpelación cuando el señor Silva vino a ser interpelado, porque consideramos que esa es una posición que el Congreso debe asumir de acuerdo a sus atribuciones", manifestó el legislador en el programa "Nada está dicho".

Sus declaraciones fueron sometidas a verificación.

Información a verificar: Acción Popular, o el congresista Ilich López, firmaron la moción de interpelación cuando Juan Silva fue al Congreso a ser interpelado.

Resultado: FALSO

[1] El exministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva, acudió al Congreso el pasado 25 de noviembre para ser interpelado y responder un pliego de 41 preguntas sobre las críticas a su gestión como la contrarreforma del transporte, nombramientos cuestionados y presuntas irregularidades en su gestión.

Para lograr que el ministro asista al Congreso para una interpelación, se tuvo que pasar por dos votaciones. En la primera, el 11 de noviembre de 2021, se votó por la admisión de la moción de interpelación 1023, presentada con firmas de miembros del Partido Morado, Somos Perú, Avanza País, Fuerza Popular y Renovación Popular. En esta moción, que fue finalmente rechazada, solo participa una congresista de Acción Popular: Hilda Portero López. Dato importante: de la bancada de Acción Popular 10 parlamentarios se abstuvieron; 2 votaron en contra (Pedro Martínez y Luis Aragón); y 1 a favor (Raúl Doroteo Carbajo).

Detalle de la votación para la admisión de la moción de interpelación a Juan Silva (11/11/2021).

En la segunda votación, que se realizó el 18 de noviembre, se votó por la admisión de la moción de interpelación 1057, firmada por una mayoría de congresistas de Fuerza Popular, y unos cuantos de Avanza País, Renovación Popular y Podemos Perú. En esta moción, que fue admitida con 48 votos, no existe ninguna firma de legisladores de Acción Popular. Dato importante: la bancada de Acción Popular prácticamente votó en bloque por no admitir la interpelación (12 congresistas). Solo 1 votó a favor (Carlos Alva Rojas).

[2] Aún si tenemos en cuenta la sola presentación de una moción de interpelación contra el ministro Silva (recordemos que puede haber más de una propuesta), la afirmación del congresista Ilich López no se sostiene, pues en la previa a estas votaciones, Acción Popular no presentó ninguna moción contra Juan Silva. Lo que encontramos, más bien, son las declaraciones del vocero de la bancada, Elvis Vergara, quien dijo que los miembros de la bancada se iban a reunir para evaluar presentar una moción de interpelación. Sin embargo, de inmediato su compañero Edwin Martínez salió de inmediato a decir que su vocero había hablado a título personal. Finalmente, Acción Popular nunca presentó una propuesta en la previa a la interpelación a Juan Silva, por lo tanto no hubo firmas, así que la afirmación del congresista Ilich López es falsa.

Detalle de la votación por la admisión de la moción de interpelación a Juan Silva (18/11/2021).

[3] Establecida la verificación, agregamos un dato curioso. Acción Popular sí llegó a presentar una moción de interpelación contra Juan Silva, pero no "cuando vino a ser interpelado", sino en medio del interrumpido debate de su censura, el pasado lunes 28 de febrero. Se trata de la número 2082 y la firman 7 congresistas de Acción Popular. Ninguno de ellos es Ilich López.