Presidente Castillo envió carta al electo presidente de Colombia excusándose por su ausencia en su toma de mando | Fuente: Composición RPP

Mediante una carta remitida al electo presidente colombiano, Gustavo Petro, el presidente Pedro Castillo lamentó no poder participar en la ceremonia de toma de mando de su homólogo, por lo cual responsabilizó al Congreso de la República.

"Circunstancias ajenas a mi voluntad me impiden acompañarlo en la significativa e histórica ceremonia (...) El Congreso de la República no me ha otorgado el permiso que requiero para ausentarme del territorio nacional, conforme lo establece la Constitución Política del Perú", señala la misiva.

Asimismo, el jefe de Estado refirió que la decisión del Parlamento "no se condice" con las "históricas" relaciones entre ambos países.

"Le aseguro que la decisión del Congreso de la República no se condice, en forma alguna, con la altísima valoración que mi Gobierno asigna a las históricas relaciones de amistad, cooperación y voluntad de integración que unen a nuestros países", refiere el documento.

Vicepresidenta viajará a Colombia

La carta del presidente Castillo señaló que, en su lugar, asistirá la vicepresidenta Dina Boluarte.

"A fin de que el Perú participe al más alto nivel posible (...), he solicitado a la Vicepresidenta del Perú, señora Dina Boluarte, representarme en la aludida ceremonia, quien le hará llegar mis saludos y deseos de éxito".

Acto seguido el mandatario expresó sus "perspectivas de trabajo futuro" en la "agenda bilateral" con la próxima gestión gubernamental del electo presidente de Colombia.

Congreso negó autorización

Como se sabe, el día de ayer, el Congreso de la República negó la autorización al presidente Castillo para asistir a la ceremonia de toma de mando del electo presidente colombiano. Con 67 votos en contra, 42 votos a favor y cinco abstenciones, el pleno no aprobó la salida del país del 6 al 8 de agosto del jefe de Estado.

Al respecto, en diálogo con RPP Noticias, la vocera de Fuerza Popular, Patricia Juárez señaló que su bancada votó en bloque contra la autorización como un "mensaje" al Presidente para que se aboque a solucionar los problemas más urgentes para el país.

"Yo creo que es un mensaje al Presidente para decirle que se dedique realmente a solucionar los problemas que tiene en su entorno, con las renuncias que en este momento están produciéndose y que, además, resuelva y conteste a la justicia sobre las investigaciones que está teniendo en la Fiscalía", sostuvo.