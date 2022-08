Patricia Juárez, vocera de FP, consideró que el Presidente puede enviar a la vicepresidenta o al canciller a Colombia en representación suya | Fuente: CONGRESO DE LA REPUBLICA

La congresista Patricia Juárez, vocera titular de Fuerza Popular (FP), en diálogo con RPP Noticias, señaló que la decisión de su bancada de votar en bloque contra la autorización del viaje del presidente Pedro Castillo a Colombia, no consideró la posibilidad de que el jefe de Estado "se quede" en otro país, sino que "es un mensaje" para que priorice los actuales problemas del país.

"Nosotros, al interior de FP, no hemos considerado ese tema. En realidad, no hemos considerado que podría existir la posibilidad de que el Presidente se quede (...) No evaluamos ese argumento (...) Queremos darle al Presidente un mensaje en donde le decimos preocúpese de las necesidades y de los grandes problemas que tenemos en el país", explicó.

Según Juárez, la actual crisis política "no amerita" un viaje presidencial ya que existen "prioridades" a las que el Presidente debe estar "absolutamente abocado", como "la recomposición del gabinete" tras la renuncia del premier Aníbal Torres.

"Yo creo que es un mensaje al Presidente para decirle que se dedique realmente a solucionar los problemas que tiene en su entorno, con las renuncias que en este momento están produciéndose y que, además, resuelva y conteste a la justicia sobre las investigaciones que está teniendo en la Fiscalía", sostuvo.

Además, la vocera fujimorista consideró que un eventual pedido de asilo del jefe de Estado "complicaría su situación y no solamente la de él, sino la de su familia".

"No es una captura del Presidente"

En ese sentido, Patricia Juárez descartó los argumentos del oficialismo de que, con la decisión del Parlamento, se estaría haciendo "una captura" del Presidente dentro del país. Además señaló que la decisión está dentro de las atribuciones del Congreso.

"No es una captura dentro del país, ésta es una decisión política que se da de llamada de atención (...) Dentro de las atribuciones del Congreso está el dar o no autorización para el viaje del Presidente de la República. Y creemos que el Presidente tiene que escuchar el mensaje, tiene que realmente dedicarse al quehacer nacional", refirió.

Además, según sostuvo Juárez, el Presidente podía designar a otro funcionario para que acuda en su representación, por lo cual "no sería un obstáculo" para las relaciones Perú-Colombia.

"Si bien es cierto, el Presidente de la República encarna y tiene a su cargo la política exterior, también es cierto que no es la primera vez que se puede enviar a la Vicepresidenta o al Canciller (...) No hay ningún problema, no hay ningún obstáculo en la política exterior que el Presidente pueda enviar en su representación a otra persona", señaló.

Asimismo, remarcó que, en caso se designe a la vicepresidenta Dina Boluarte para viajar a Colombia, "no necesita la autorización del Congreso", solo la del Presidente.

"El Presidente no está gobernando"

Por otro lado, la vocera de la bancada de Fuerza Popular consideró que el presidente Pedro Castillo "no está gobernando" dado que, a su parecer, se encuentra "abocado" a su defensa legal frente a las investigaciones de la Fiscalía.

"Estamos muy preocupados quienes entendemos que, a consecuencia de las denuncias que él tiene, está abocado a defenderse. Entonces, ¿quién está gobernando el país? En este momento, tenemos una renuncia del Presidente del Consejo de Ministros y aún no se ha recompuesto ese gabinete. Estamos en la incertidumbre de que si el Presidente aceptará o no la renuncia de Aníbal Torres", señaló.

Al respecto, Juárez consideró que el Gobierno se ha caracterizado por no dar respuestas rápidas a las crisis políticas que se han dado en la gestión.

"Yo creo que uno de los graves problemas que ha tenido este gobierno, desde el comienzo, es su demora a resolver las crisis políticas. Entonces eso nos ha sumido durante este año en una situación en donde se produce la crisis y pasan dos, tres, cuatro, cinco días en resolver. Y eso si son días y no semanas. Eso realmente nos está causando un gran problema", señaló.