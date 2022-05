Presidente de Asociación Peruana de Avicultores: "Arce no tiene la más mínima calificación para ser ministro de Agricultura"

Javier Arce, ministro de Agricultura. | Fuente: Midagri

El presidente de la Asociación Peruana de Avicultura (APA), Julio Favre Arnillas, cuestionó la designación de Javier Arce como ministro de Agricultura (Midagri), por no estar calificado para un cargo que requiere de "alguien que ponga calma" en medio de la crisis internacional de alimentos.

"El tema que el señor Arce no tiene la más minima calificación para ser ministro de Agricultura. El único acercamiento al campo que ha tenido es con sus familiares, que creo que han sido traficantes de terrenos", dijo a la Rotativa del Aire de RPP Noticias.



El titular de la APA dijo que el Gobierno de Pedro Castillo "ya nos tiene acostumbrados a este tipo de designaciones" en carteras sensibles como el Midagri, donde "se necesita de alguien" que gestione e informe sobre la importación de insumos agrarios.

En cambio, "tenemos cero información, los avicultores están en nada, no saben que va a pasar", dijo.

Menos producción de huevos

Favre Arnillas dijo que su gremio estima que la producción de huevos en el Perú caería en un 5% debido al incremento de costos de los insumos para la producción avícola a nivel mundial.

"La situación es crítica en el sector avícola, dada la suba de los costos. El maíz y la soya en un año ha subido más de 100% [...] esto ha hecho que los avicultores, de cierta manera, hayan ido perdido capital de trabajo, dado a que estos mayores costos no se han podido trasladar via precios a los consumidores", dijo a la Rotativa del Aire de RPP Noticias,



Favre explicó que recién a los precios actuales de venta, los productores han llegado a un "precio de equilibrio" para cubrir sus costos. No obstante, señaló que en consecuencia muchas empresas avícolas pequeñas no pueden seguir produciendo "dado que no tienen las capacidades financieras, de tener prestamos de los bancos".

Indicó que otras avícolas se mantienen activas pero con un nivel más bajo de producción, debido a la limitación económica para la crianza de aves a niveles anteriores a la crisis.

El titular de la APA indicó que, pese a la crisis económica, la demanda de huevos no ha bajado, debido a que se trata de la proteína más barata. Sin embargo, dijo que si el nivel adquisitivo disminuye la demanda bajará y "la situación de los agricultores se va a complicar más".

"La demanda es constante y tiende a subir, asi que va a ser complicado en este momento; los productores hacen lo posible para no subir los precios", comentó.