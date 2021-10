En el Minem se ven temas referentes a minería, electricidad e hidrocarburos. | Fuente: Andina

La minería, la energía y el manejo de hidrocarburos como el petróleo y el gas. Estas son algunas de las actividades que supervisa el Ministerio de Energía y Minas (Minem) y que tienen impacto directo en la economía familiar. Sin ir muy lejos, a través del Minem se hizo que el GLP vuelva al Fondo de Estabilización de los Precios de los Combustibles para que baje el precio del balón de gas, por ejemplo.

Desde allí se desarrollan políticas públicas que pueden ayudar a las familias peruanas a sortear la crisis económica interna y externa que vivimos, pero también afectar si al frente de esta cartera hay funcionarios con la experiencia y capacidad necesaria.

¿Qué cambios se han realizado en este importante ministerio?

Todas las resoluciones oficializando los cambios en el Minem fueron publicadas el pasado sábado 16 de octubre en El Peruano. Mediante Resolución Suprema N° 012-2021-EM, se aceptó la renuncia al viceministerio de Electricidad al ingeniero Jaime Luyo Kuong, profesional con amplia experiencia en implementación de políticas de desarrollo energético sostenible y en la expansión de la infraestructura energética a través de fuentes renovables y limpias.

En su lugar se nombró a José Dávila Pérez, ingeniero de 35 años con experiencia laboral en la empresa Electronorte S.A. en Chota, Cajamarca. Allí pasó por diversos puestos, desde analista de centro de control hasta jefe de la Unidad de Negocios.

Antes de que González Toro lo nombrara viceministro, cuando Iván Merino aún lideraba el ministerio, Dávila Pérez había sido designado como director de Eficiencia Energética.

Alto nivel de especialización

Un puesto tan técnico como el de viceministro en el Ministerio de Energía y Minas no permite margen para el aprendizaje, sostiene el ingeniero Rómulo Mucho, quien se desempeñó como viceministro de esta cartera en el pasado. "Pareciera que el gobierno no sabe y pone a personas que no vienen al caso, que no son especialistas. Así sean ingenieros, [al no tener experiencia] pasarán por un proceso de aprendizaje de quién sabe cuánto tiempo y el Perú no está para que la gente aprenda, se tiene que designar gente que sabe".



El ingeniero Mucho agregó que "en el Perú sobran los profesionales en minería, energía e hidrocarburos que pueden desempeñar eficientemente los cargos. [Energía, Minas e hidrocarburos] son tres sectores de un ministerio que realmente merece una atención muy importante de parte del gobierno, ahí debe colocar la mejor gente".

Sorprendió también el nombramiento de Jorge Luis Chávez Cresta como viceministro de Minas, a través de la Resolución Ministerial N° 011-2021-EM. Aunque el general del Ejército y exministro de Defensa tiene experiencia en gestión pública y profesionalmente no presenta tachas, Rómulo Mucho considera que este puesto debería ser aún más especializado.

"[Un viceministro] tiene que ser técnico y en la rama [profesional en la que se va a desempeñar]. Por ejemplo, como viceministro de Minas han nombrado a un general en retiro y todo el gremio minero está muy amargo, porque en el mercado hay excelentes ingenieros que pueden conducir ese puesto", agregó el exviceministro.

Falta de cuadros técnicos

Desde su creación, el Ministerio de Energía y Minas ha sido una cartera pequeña y muy técnica. Diversas crisis políticas lo han golpeado en varias oportunidades, pero la decadencia de cuadros técnicos no es exclusiva de este gobierno, opina el exviceministro de Minas Pedro Gamio.

"En los últimos tiempos esta situación [tener cuadros técnicos en el ministerio] ha ido cayendo. Desde hace varios años se han ido perdiendo cuadros técnicos calificados y no ha habido renovación. Incluso se ha cometido el error de traer profesionales de distintas áreas, diferentes al sector, y eso ha perjudicado el rendimiento del ministerio", sostuvo.

Gamio comentó que hay muchas políticas públicas en Energía y Minas que hoy en día adolecen de continuidad, como la masificación del gas natural, la promoción de energía renovables, entre otras. "El Estado peruano ha perdido competitividad en relación a sus países vecinos y ha perdido oportunidades de contar con estos recursos".

Agregó además que lo más importante hoy en día es que "se conforme una comisión de alto nivel multisectorial que afine un escudo de defensa de la economía de los hogares peruanos utilizando el beneficio de contar con reservas de gas natural", algo que debería liderar precisamente el Minem.

El Minem jugó un papel importante en la rebaja de precios del balón de gas, volviendo a colocar al GLP en el Fondo de Estabilización de los Precios de los Combustibles. | Fuente: Andina

El gas de Camisea, la nueva Ley de Hidrocarburos, el gas natural, energías renovables… estos son solo algunos de los trascendentales temas sobre los cuales los funcionarios de Energía y Minas deben trabajar. Cada sector requiere un grado de especialización importante para lograr óptimos resultados en beneficio de todos los peruanos, sostiene la docente de la escuela de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico Karla Gaviño.

"Ser experto en el manejo de los temas sectoriales, sin duda, es relevante e importante inclusive en cargos de confianza, puesto que se trata finalmente de la implementación de políticas públicas que incluyen no solamente el adecuado diseño de las mismas, sino también hacer revisiones, evaluaciones y supervisar cómo se van implementando".