Presidente José Jerí a los delincuentes en Trujillo: "Van a caer"

Al ser consultado sobre los cuestionamientos contra el Gobierno por los reiterados estados de emergencia, el mandatario respondió que no se tenía el ecosistema legal adecuado para que autoridades como la Policía puedan desarrollar sus intervenciones.

"Van a caer" fue el mensaje que el presidente de la República, José Jerí, le dejó a las organizaciones criminales durante su visita a la ciudad de Trujillo, en La Libertad, la segunda región considerada dentro de sus viajes programados a diferentes sectores del país, donde según señala, se busca escuchar y atender los problemas como la inseguridad.

José Jerí participó en una ceremonia protocolar durante la mañana pero luego llegó hasta el penal El Milagro donde se evidenció la vulnerabilidad del sistema de seguridad al encontrar quince paquetes de droga y objetos punzocortantes. José Jerí, sostuvo que los viajes no son solo para verificar sino para golpear a la criminalidad con los operativos.

En otro espacio, José Jerí señaló que las políticas de Estado con las que asumió el gobierno tras la vacancia de Dina Boluarte estaban desfasadas y que las cosas necesitan cambiar. Por eso, junto al ministro del Interior, Vicente Tiburcio, se señaló que se decidió que Trujillo continúe en estado de emergencia pero bajo la estrategia 50/50, con el que la mitad de los policías saldrán a las calles vestidos de civil.

Responde a cuestionamientos por pasados estados de emergencia

Por otro lado, el presidente José Jerí continúa recorriendo diferentes instituciones en la ciudad de Trujillo, en La Libertad, y fue durante su inspección a la sede de la División de Investigación Criminal de la Policía el momento en que se refirió a los cuestionamientos contra el Gobierno por los reiterados estados de emergencia.

Ante la consulta de RPP, el mandatario consideró que no se tenía el ecosistema legal adecuado para que autoridades como la Policía Nacional puedan desarrollar sus intervenciones.

José Jerí acudió a esta sede policial acompañado del ministro del Interior, Vicente Tiburcio, quien expresó que hace falta mejorar en todos los aspectos, sobre todo en logística, esto en medio de las construcciones y modificaciones que se realizan en el laboratorio de criminalística de la Región Policial La Libertad.

Durante la tarde, el presidente Jerí y el primer ministro, Ernesto Álvarez, hicieron entrega de indumentaria para la Policía, entre ello, chalecos tácticos, radios móviles digitales, así como armamento.