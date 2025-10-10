José Jerí da 24 horas de plazo para que ministros presenten informe sobre situación se sus portafolios

En un oficio enviado a los ministros, el presidente de la República señaló que esta medida busca "fortalecer la articulación, evaluación y priorización de las políticas públicas del Poder Ejecutivo".

El presidente José Jerí solicitó a los ministros un informe sobre la situación y gestión de sus respectivos portafolios. En un oficio enviado a los ministros, el jefe de Estado señaló que esta medida busca "fortalecer la articulación, evaluación y priorización de las políticas públicas del Poder Ejecutivo".

Jerí Oré agregó que este informe, que deberá ser entregado en un plazo de 24 horas, debe considerar, como mínimo, lo siguiente:

Gestión presupuestal: ejecución presupuestaria del año en curso, estado de inversiones y proyecciones. Programas, proyectos y servicios prioritarios: objetivos, resultados alcanzados, indicadores y principales dificultades. Gestión de recursos humanos: número de servidores, plazas ocupadas y vacantes, modalidades de contratación. Diagnóstico institucional: principales fortalezas, limitaciones, riesgos y oportunidades del sector. Propuestas de mejora o iniciativas estratégicas que contribuyan a la mejora de la gestión pública y al cumplimiento de los objetivos nacionales.

César Vásquez anuncia su salida del Ministerio de Salud

A través de un mensaje en su cuenta en X (antes Twitter), César Vásquez publicó un video en el que anuncia su salida del Ministerio de Salud luego de 27 meses de gestión. El ahora exministro hizo un balance de los avances alcanzados en este periodo.

"Con la satisfacción de haber servido a mi Patria con lealtad, entrega y patriotismo en cada una de las decisiones que tomamos en estos 27 meses de gestión. Las personas pasamos pero la revolución en la salud del Perú seguirá en marcha", señaló.



Con la satisfacción de haber servido a mi Patria con lealtad, entrega y patriotismo en cada una de las decisiones que tomamos en estos 27 meses de gestión. Las personas pasamos pero la #revolución en la #Salud del #Perú seguirá en marcha. Esto recién comienza 🇵🇪❤️👍🏼 pic.twitter.com/sQWAFeJPnf — César Vásquez 🇵🇪 (@cvasquezsanchez) October 11, 2025