Fiscal de la Nación anunció que solicitará impedimento de salida del país contra Dina Boluarte

El fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez, se pronunció tras conocerse la vacancia de la presidenta, Dina Boluarte, asegurando que su gobierno estaba “totalmente debilitado” y que su permanencia dependía de un grupo reducido en el Congreso que finalmente le retiró el respaldo.

En diálogo con RPP, el titular del Ministerio Público sostuvo que el Ejecutivo no ofreció respuestas efectivas a la creciente ola de inseguridad ciudadana y crimen organizado, lo que generó descontento en la ciudadanía y contribuyó en su destitución.

“Creo que con razón [la vacaron] porque ciertamente no se ha trabajado para vencer, para dar una respuesta al pueblo sobre la inseguridad ciudadana”, sostuvo Gálvez.

“Ante la ineficacia del gobierno, la vacancia ha caído por su propio peso”, añadió.

Continúan las investigaciones

Consulado sobre las investigaciones contra Dina Boluarte tras la vacancia presidencial, Tomás Gálvez aseguró que las carpetas fiscales “continúan” su curso con normalidad.

Asimismo, señaló que el hecho de que la vacada presidenta ya no esté en funciones permite, incluso, solicitar “requerimiento de medidas cautelares” como el impedimento de salida del país.

“En el curso de la amanecida debemos estar presentando una solicitud de impedimento de salida del país. Obviamente esto ha sido una sorpresa. No lo teníamos preparado porque el Tribunal Constitucional (TC), prácticamente, paralizó de algún modo las investigaciones y sobre todo la posibilidad de interponer algún requerimiento de medida cautelar”, detalló.

“Creo que en cuanto ya amanezca, estaremos presentando el requerimiento de impedimento de salida tanto desde la Fiscalía Provincial, porque ahí tenemos algunas investigaciones, y también desde la Fiscalía de la Nación”, finalizó.