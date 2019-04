El jefe de Estado pronunció un discurso a la Nación. | Fuente: Foto: Andina

Suscríbete y recibe el podcast de Las cosas como son en tu celular para escucharlo cuando quieras

El presidente Martín Vizcarra pronunció un discurso a la Nación en el que pasó revista a los principales temas de la coyuntura: desde el diálogo en Cotabambas, hasta la lucha contra la corrupción, pasando por las reformas políticas, los textos escolares, las normas tributarias, el revés judicial del caso Hinostroza y el monto de las consultorías.

Por su parte, el primer ministro participó en una larga sesión de “Diálogo intercultural para el desarrollo de la provincia de Cotabambas”. Salvador del Solar reconoció la ausencia del Estado en la región y se comprometió a impulsar una Mesa de acción que diera satisfacción a una agenda de nueve puntos, entre ellos salud, educación, ambiente, justicia y conectividad vial y digital. La experimentada ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Paola Bustamante, quedó encargada de asegurar el cumplimiento de la agenda. Aunque más de cinco horas de diálogo transcurrieron en un clima de escucha y gestos de apaciguamiento, al término de la sesión se dejó ver cierta división entre los comuneros, es decir la expresión de voces hostiles al compromiso. Un litigio en suspenso fue puesto en evidencia por Gregorio Rojas que señaló que los acuerdos alcanzados ayer solo se refieren a Cotabambas, Apurímac, pero no al fundo de Yavi Yavi, localidad cusqueña en la que se ha bloqueado la carretera. La sesión del diálogo contó con la mediación de la Conferencia Episcopal y la Defensoría del Pueblo. Por ahora, lo concreto es que el Estado hizo publicar en El Peruano el levantamiento del estado de emergencia.

Apenas repuestos del impacto producido por la prisión preliminar de Pedro Pablo Kuczynski, la Audiencia Nacional de España nos sorprende al conceder la libertad provisional al ex Juez César Hinostroza. Los jueces españoles no han hallado razones para que Hinostroza no pueda asistir a su juicio de extradición sin estar en prisión. Privado de su pasaporte, los jueces han aceptado el argumento del abogado defensor quien ha sostenido que no existen indicios que acrediten el peligro de fuga. ue son en principio excepcionales. Sorprende que no se tome en cuenta que precisamente si Hinostroza se halla en Madrid es porque se fugó del Perú, sobornando a funcionarios de frontera. El abogado de Hinostroza ha interpretado la liberación de su patrocinado como un indicador de la, según él, falta de consistencia en la formulación de la demanda peruana.





Y por si faltaran razones para reafirmar la urgencia del ordenamiento del transporte y la circulación en nuestras ciudades, podemos leer en The Guardian un informe estremecedor sobre las consecuencias sanitarias de la contaminación producida por carburantes de mala calidad y vehículos que pasan horas atrapados en el caos urbano que no hemos sabido solucionar. Haciendo referencia a un estudio publicado en la prestigiosa revista The Lancet, el diario británico concluye que Lima ostenta el vergonzoso record de casos de asma infantil en relación al total de la población.

La falta de planificación, el laxismo de las autoridades, la corrupción y la pésima proporción de árboles y áreas verdes por habitante terminan por causar graves daños a nuestros niños. No cabe sino una solución que es la implementada en las ciudades de los países desarrollados: promover el transporte público en vehículos menos contaminantes, desincentivar el uso de autos privados, terminar con el sistema anárquico de miles de taxis circulando en las calles. Y sobre todo, garantizar la seguridad ciudadana a fin de que podamos usar nuestras piernas para caminar y desplazarnos en bicicleta.

Las cosas como son