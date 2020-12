Entrevista a Rubén Vargas, ministro del Interior. | Fuente: Foto: Mininter

El ministro del Interior, Rubén Vargas, se mostró preocupado por las protestas de trabajadores agrarios en Ica y dijo esperar que en las próximas horas se retomen las conversaciones para no "lamentar" consecuencias. En entrevista con RPP Noticias, señaló que, si bien existe el derecho a la protesta, esta "no se puede realizar afectando los derechos de terceros".

"Sin efecto de que la preocupación es muy fuerte y que necesitamos desbloquear esa vía, necesitamos que los que están manifestando, con todo derecho, con una agenda reinvindicativa, que es necesario conversar, pero también ese derecho a la protesta no se puede realizar afectando los derechos de terceros y menos afectando la integridad personal o la propiedad pública o privada", señaló.

En ese sentido, el ministro hizo un llamado a los manifestantes que están bloqueando las vías de comunicación tomen en cuenta que hay pasajeros varados que necesitan llegar a sus destinos. Asimismo, señaló que desde el Ejecutivo se encuentran en una "comunicación permanente" para encontrar una salida al conflicto.

Pese a este intento para mantener el diálogo sobre las demandas de este sector, el ministro señaló que el actual bloqueo de vías representa "un tema más urgente". Al respecto, indicó que la Policía Nacional está desplegada en la zona a cargo de un general y un contingente de más mil agentes.

"Esperemos que en las próximas horas podamos dar la buena noticia del desbloqueo para que los vehículos que están varados puedan llegar a sus destinos (...) Tenemos una situación bastante crítica, hay un contingente grande y estamos esperando a que se retomen las conversaciones y estamos seguros que en las próximas horas este tema se va a ir resolviendo. Es importante priorizar el diálogo para que no generemos consecuencias que después podríamos lamentar", apuntó.

Contra el régimen laboral agrario

Los trabajadores agrícolas de Ica exigen mejores condiciones laborales y el fin del régimen especial laboral agrario, vigente desde hace unos 20 años y al que consideran "de explotación" por las condiciones precarias de empleo que permite.



El Gobierno del expresidente Martín Vizcarra extendió desde enero pasado en diez años este régimen, promulgado en el 2 000, con mejoras sobre el mínimo de remuneración diaria e indemnizaciones, pero sin incluir en la norma los beneficios laborales que sí comprende el régimen laboral general.



Los trabajadores denuncian que el promedio del pago diario es de unos 40 soles por una jornada de casi 10 horas. Al respecto, Geraldine Martínez afirmó a RPP Noticias que ella trabaja cada día de 5 de la mañana a 3 de la tarde, sin recibir ningún otro beneficio laboral como aguinaldo o seguro social.

"Me levanto a las 3 de la mañana para entrar a trabajar a las 5. Me explotan por más de ocho horas por 36 soles sin comida y sin agua. Eso no es justo", denunció este martes la trabajadora Geraldine Martínez desde el distrito de Paracas.

