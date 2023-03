El decano del CPP señaló que su institución "agrupa solamente a los profesionales de las ciencias de la información" | Fuente: Andina

Esta semana, se suscitó una polémica en torno al proyecto impulsado por el Ministerio del Interior (Mininter) denominado "Protocolo de Actuación Interinstitucional" para periodistas y comunicadores sociales "en el contexto de alteración al orden público", que fue publicado, el pasado miércoles, en el diario oficial El Peruano.

En la elaboración de dicho protocolo, según indica el documento, participaron, además del Mininter, sectores del Gobierno como el Ministerio de Salud (Minsa), el Ministerio de Justicia (Minjus) y la Policía Nacional; y, como representante de los periodistas, el Colegio de Periodistas del Perú (CPP).

Sin embargo, instituciones como el Consejo de la Prensa Peruana y el Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) alertaron que el protocolo "no garantiza la labor periodística ejercida durante protestas ciudadanas" sino que, por el contrario, "es una intromisión que pone en riesgo la necesaria independencia con la que debe contar un periodista en el ejercicio de sus derechos de expresión".

Dadas las críticas, ayer, viernes, el viceministro de Seguridad Pública del Mininter, Fidel Pintado, señaló que se trata de una "prepublicación" sujeta a "aportes de parte de todos los gremios periodísticos", los cuales serán evaluados por su sector.

Frente a esta situación, el decano del CPP, Ricardo Burgos, y el decano del Colegio de Periodistas de Lima, Luis Tipacti, en diálogo con RPP Noticias, señalaron que el protocolo "no es una mordaza", sino que "no ha sido consensuado". Asimismo, resaltaron que la participación de su institución en la elaboración del documento había sido "malinterpretada".



El protocolo "no ha sido consensuado"

Burgos explicó que, al asumir el Gobierno la actual presidenta de la república, se reunieron con ella en Palacio de Gobierno y le sugirieron "el tema de la prevención, de la seguridad, para los periodistas" dadas las vulneraciones a quienes ejercen ese oficio por parte de la gestión del expresidente Pedro Castillo.

"El anteaño pasado, cuando asume Castillo, la cosa era diferente. Eran ataques permanentes a los periodistas que hacían calle. Como CPP, hemos mandado comunicados, hemos salido a denunciar ello (…) Cuando ha venido el cambio de Gobierno, lo primero que ha hecho la presidenta es cambiar este tipo de trabajo de la Policía y el Gobierno", sostuvo el decano nacional.

En ese sentido, indicó que participaron en la elaboración de dicho protocolo al igual que otras asociaciones de periodistas.

"El CPP decidió participar de una reunión y sugirió que se estableciera un protocolo (…) Un protocolo no es la Santa Biblia, es un manual y existe en el mundo, no es una panacea, un invento para los peruanos (...) La única acción que busca el CPP con este hecho es proteger y velar por la seguridad física y psíquica de todas las personas que pertenecen a nuestra profesión", resaltó Burgos.

Sin embargo, indicó que el documento fue publicado por el Mininter antes de ser terminado.

"Este manual que ha publicado el Mininter es incompleto. El CPP también ha expresado su rechazo y hoy mismo estamos elevando una carta al ministerio protestando por la publicación de ese manual. Los gremios, las instituciones hemos presentado nuestras sugerencias. Unesco, por ejemplo, ha presentado una serie de observaciones bajo el perfil de una entidad internacional y ninguna de esas recetas han sido asimiladas en ese manual", sostuvo.

"El Gobierno pone un plazo de 10 días para que la ciudadanía, los gremios puedan establecer sus sugerencias. Es un plazo muy corto", añadió.

Burgos subrayó que el protocolo tiene "vacíos" y que el Colegio de Periodistas "defiende la libertad de expresión".

"(Hay) vacíos que tienen que llenarse, porque este protocolo no es solo para protegernos de los vándalos, sino para protegernos de las propias fuerzas del orden cuando, por ejemplo, te confiscan un material, te golpean (…) El CPP defiende la libertad de expresión (…), que un protocolo que se está trabajando haya sido publicado incompleto, es un problema que no sabemos por qué el Mininter lo ha hecho", indicó.

"Nos mantendremos trabajando en el protocolo"

Pese a sus críticas a la actuación del Mininter, el decano del CPP resaltó que su institución seguirá trabajando en la elaboración del protocolo, pero que si el Gobierno no recoge sus propuestas, se retirarán.

"Nosotros nos mantenemos dentro del conjunto de personas que estamos trabajando este protocolo, pero con reserva (...) Queremos dar la batalla por dentro. Hay dos maneras de enfrentar las cosas en el juego: o estás en la cancha o gritas desde la tribuna. El CPP ha elegido estar en la cancha", indicó.

En esa línea, señaló que había sido "malinterpretada" la participación de su institución en el protocolo, ya que no se establece la necesidad de que las personas que ejercen el oficio deban estar afiliadas al CPP.

"(La colegiatura) es libre, es la libertad de todos. Aquí en el país la colegiatura no es obligatoria, en otros países, sí (...) No es una limitante, es una mala interpretación que ha provenido de nuestros propios sectores gremiales. ¿En qué nos diferenciamos de IPYS, de la ANP, del Consejo de la Prensa Peruana, de la SNRTV o de cualquier club de periodistas amigos? En nada. Todos buscamos lo mismo: velar por la seguridad de nuestros colegas, defender la libertad de expresión, buscar la verdad", refirió.

"Sin embargo, hay lecturas distintas. Hay algunas instituciones que dicen ‘yo no me quiero sentar con este Gobierno’. El CPP no tiene ese problema, nuestros miembros no son políticos, simplemente queremos lo mejor para el gremio", agregó.