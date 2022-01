Presidente Pedro Castillo y Defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez. | Fuente: Presidencia/Congreso

El Defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez, responsabilizó al presidente Pedro Castillo del “agravamiento de esta crisis que hoy atravesamos” en el sector Interior, al producirse la renuncia del ministro del Interior, Avelino Guillén y el pase a retiro del jefe de la Policía, Javier Gallardo.



“Todos sabemos que la Policía atraviesa una crisis. El causante del agravamiento de esta crisis que hoy atravesamos es el presidente con su silencio, inacción. Esto además se ve corroborado por Avelino Guillén quien ha señalado que el mandatario no cumplió con la promesa que le hizo, es decir respaldarlo y respetar su independencia, por el contrario ha atizado la confrontación”, expresó el Defensor del Pueblo en RPP Noticias.



IDL-Reporteros reveló que desde diciembre se vivía una tensión interna entre el ministro Guillén y el comandante general de la PNP, Javier Gallardo, por los pasos a retiro y traslados de generales dentro de la institución. De acuerdo a la publicación, Gallardo incluyó en su lista de generales para pasar al retiro a personas que Guillén considera idóneas en sus puestos.

Castillo en peligro

Gutiérrez expresó que el presidente “se coloca en una zona de extremo peligro” y que reitera su infracción a la Constitución. “Escudarse en su ignorancia o falta de preparación, creo que ya no es válido”, dijo.



Asimismo, dijo que el presidenta lidera constitucionalmente la lucha contra la inseguridad ciudadana. “Uno se pregunta si debilitando a la Policía Nacional cumple con ambos mandatos”, indicó.



El Defensor del Pueblo indica que el presidente “miente”, debido a que en una entrevista con La Noticia señala que no sabía de lo ocurrido de las discrepancias entre Guillén y Gallardo. “El ministro ha señalado que habló con el presidente de estos asuntos”, refirió y señaló que no es una buena señal que el presidente disponga de cambios en la comandancia general de la Policía Nacional tras la salida de Gallardo sin evaluación previa del titular del sector, actualmente vacante. “¿Cómo está decidido sin presencia del ministro en un sector donde tiene titular?”, se preguntó.

