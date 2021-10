Rafael Belaunde estuvo esta mañana en Enfoque de los Sábados. | Fuente: RPP

El economista Rafael Belaunde, exministro de Energía y Minas durante el Gobierno de Martín Vizcarra, alertó que el escenario económico del país “viene siendo dominado por la incertidumbre política”.

“La incertidumbre política afecta directamente a las decisiones de los agentes económicos, y eso se traduce no en las decisiones de los grandes inversionistas, sino en el presupuesto del ama de casa, del padre de familia, en pagar la pensión del hijo que está en el colegio”, comentó en Enfoque de los Sábados.

“Un país no puede conducirse cinco años en un ambiente de esta crispación y esta incertidumbre. Incluso, hay momentos que no queda claro, o la gente pone en duda, quién tiene la última palabra en el Ejecutivo”, añadió.

En ese sentido, Belaunde Llosa alertó que hay fuerzas contrapuestas en el seno del Ejecutivo, en el propio Gabinete, y, a su vez, “hay un enfrentamiento con el Parlamento”.

“Esto no puede durar indefinidamente, no va a durar cinco años, va a tener una resolución de una forma u otra; y dependiendo cómo se resuelva eso, estará echada la suerte de la economía del Perú y del bienestar de millones de familias que viven en nuestro país”, comentó.

“Uno esperaría que el presidente (Pedro Castillo), ejerciendo la autoridad que le confiere las urnas y la Constitución, ejerza su autoridad y se decida por buscar un entendimiento, un clima de armonía política y un clima propicio para convocar las inversiones, que son la base del empleo”, sentenció.

El economista consideró que el Gobierno debe “tomar la decisión de homogenizarse” y de ahí buscar una conciliación con el Parlamento, “porque la democracia y la política es el arte de lo posible”.

Efectos de la incertidumbre política

Rafael Belaunde señaló que la incertidumbre política afecta directamente a la economía nacional, ya que, por ejemplo, los empresarios dudan en invertir por temor a perder su capital.

“No hay empleo si las empresas no crecen o no se crean nuevas empresas. Y no se crean nuevas empresas si no hay inversión. Y no hay inversión si el que va a arriesgar su capital cree que lo van a nacionalizar, expropiar o se va a pasar cinco años en una incertidumbre total”, manifestó.

Otro claro efecto de la incertidumbre política, según el exministro, es la depreciación del sol frente al dólar, algo que -advirtió- “no se veía desde la época del primer gobierno de Alan García (1985-1990)”

“La gente no solo actúa solo con el cerebro, sino con el bolsillo. Si uno siente presiente que el porvenir es oscuro, se refugia en una moneda sólida”, remarcó.

“Ahora estamos viendo esta depreciación del sol que va directamente al poder de compra de las familias. Una familia que gana lo mismo en soles tiene un poder de compra mucho menor que aquel que tenía hace seis meses”, sentenció.



