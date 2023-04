Gustavo Adrianzén rechazó las expresiones del presidente de Colombia | Fuente: Composición RPP

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, durante la sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA), volvió a pronunciarse a favor del expresidente Pedro Castillo, recluido en el penal de Barbadillo.

"¿Se pueden echar presidentes electos porque sí, porque no tienen la mayoría en el Congreso, cuando son electos por el pueblo? ¿Dice la Carta Democrática que solo una sentencia judicial de juez penal quita derechos políticos?", indicó el jefe de Estado colombiano.

Ante estas expresiones, la Cancillería peruana emitió un comunicado rechazando lo que consideró una "injerencia en asuntos del Perú" de parte de Petro y una "violación" a la carta constitutiva de la OEA.



Presentación de desagravio

Por su parte, el representante del Perú ante dicho organismo, Gustavo Adrianzén, anunció que hoy, jueves, presentará un "desagravio" ante la OEA como respuesta a lo dicho por el presidente de Colombia.

"El día de hoy, en el mismo foro, hacia el mediodía, yo voy a presentar el desagravio del Estado peruano contra estas inaceptables expresiones", indicó en Ampliación de Noticias.

"Lo haremos de la manera más enfática que sea posible, tratando de reafirmar lo que venimos diciendo ante todas las representaciones diplomáticas de los estados amigos: que, el 7 de diciembre, se produjo un golpe de Estado que fue contrarrestado por las instituciones democráticas", agregó.

Asimismo, el diplomático peruano indicó que, ante este tipo de declaraciones, correspondía emitir respuestas enfáticas. Además, calificó como algo "gravísimo" que el mandatario colombiano "falte a la verdad" ante la OEA.

"No podemos callar a quien tiene esta incontinencia verbal, pero sí podemos responder. Y no agresivamente, sino con la razón. Las leyes, la Constitución y amparados en los instrumentos internacionales que nos respaldan y que indican que los estados no pueden intervenir en asuntos internos de otras naciones", señaló.

"Haber faltado a la verdad en el seno de la OEA es gravísimo. Organismos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) han visitado a Pedro Castillo en el penal y han comprobado que están garantizados todos sus derechos fundamentales, incluidos los derechos a la defensa", añadió.

Por otro lado, indicó que una "mayoría" de estados democráticos apoya al Gobierno de Dina Boluarte.

"Puedo asegurar que, mayoritariamente, las naciones democráticas del continente respaldan al Perú, reconocen el Gobierno de Dina Boluarte y son fieles amigos y colaboradores, dentro de lo que está en sus manos, para que el proceso de consolidación democrática se siga produciendo en el país y la pacificación", resaltó.