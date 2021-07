Ricardo Cuenca: La fecha de retorno a clases presenciales en el país depende de la situación epidemiológica

Ricardo Cuenca, ministro de Educación. | Fuente: Andina

El ministro de Educación, Ricardo Cuenca, señaló este martes que no hay una fecha exacta para el retorno de los alumnos a las clases presenciales a nivel nacional, ya que esto depende de la situación epidemiológica por la COVID-19.



En entrevista con el programa Ampliación de Noticias de RPP, el titular del Ministerio de Educación explicó que el plan del retorno a las clases presenciales, publicado a principios de marzo, tiene como "base fundamental" la situación epidemiológica de los distritos, la decisión coordinada con los gobiernos regionales, con las direcciones regionales de educación y con las UGEL.



"Respecto al cronograma no podemos dar una fecha exacta, me encantaría decir que el 15 de agosto volvemos todos, pero eso depende de la situación epidemiológica del país. La evidencia de una tercera ola si fuese el caso, los números de contagios que no disminuyen, la velocidad de algunas variantes como la variante delta con mayor contagiosidad, son elementos que entran en nuestro sistema, aprobado por el Ministerio de Salud, que nos permiten habilitar estas zonas", dijo.



Clases semipresenciales en 2 500 escuelas



Ricardo Cuenca precisó que actualmente hay habilitadas hasta el 30 de junio 25 mil escuelas, lo que supone, destacó, un poco más del 30% de las instituciones educativas del país.



"El plan de retorno tiene dos niveles, el plan de escuelas habilitadas, que son las que el Ministerio de Educación indica en las regiones que pueden abrir, esas de momento son 25 mil, de esas ya hace un tiempo 2 500 están trabajando, eso supone alrededor de 100 000 estudiantes y 7 000 profesores que hasta finales del mes de junio estaban trabajando", dijo.



Además, Ricardo Cuenca consideró que esto no es una cifra ínfima, sino "un número justo" en medio de la pandemia porque son colegios ubicados en zonas donde no hay riesgo de contagios.



"De momento no hay contagios asociados al retorno a clases, fundamentalmente porque hemos respetado, muy escrupulosamente, el plan que supone tener una habilitación de escuelas, ubicadas en distritos que a partir de información epidemiológica nos permite abrir las escuelas a una especie de semipresencialidad", resaltó.



NUESTROS PODCAST



"Espacio Vital": Está comprobado que las personas que tuvieron coronavirus pueden reinfectarse tiempo después. ¿Cuánto dura la inmunidad tras el primer contagio? El Dr. Elmer Huerta nos aclara la duda.

Newsletter Todo sobre el coronavirus

La COVID-19 ha puesto en alerta a todos. Suscríbete a nuestro newsletter Todo sobre el coronavirus, donde encontrarás los datos diarios más relevantes del país y del mundo sobre el avance del virus y la lucha contra su propagación.