Como se recuerda, la Fiscalía incluyó al ministro Roberto Sánchez en investigación contra Pedro Castillo por presunta organización criminal | Fuente: Andina

El ministro de Comercio Exterior y Turismo, Roberto Sánchez, desestimó las acusaciones en su contra de presuntamente sobornar a funcionarios del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para conseguir un puesto en el Congreso. Sánchez señaló que lo señalado por William Chávez, exsubdirector del diario 'El Puka', no se correspondería con la verdad.

"Es una fantasía, es un imposible, es algo que no tiene razón de ser", dijo el titular del Mincetur a la prensa.

Además, precisó que su cargo está a disposición de la confianza puesta en él por el presidente de la República, Pedro Castillo.

"Mi cargo, en los 15 meses de ministro, y la responsabilidad otorgada por la confianza del señor presidente está a disposición", aseveró.

William Chavéz acusó a Roberto Sánchez de sobornar a funcionarios del JNE

El exsubdirector del diario 'El Puka' William Chávez afirmó que Roberto Sánchez habría sobornado a funcionarios del JNE a fin de conseguir una curul en el Congreso. De acuerdo con Chávez, el mismo Sánchez le pidió apoyo para acercarse al presidente Pedro Castillo y posteriormente le confesó los pagos realizados.

"Roberto Sánchez me decía que lamentablemente las cosas no se le habían dado y no había ganado su curul, pero que tenía una opción, que tenía conversaciones con gente del Jurado Nacional Electoral para que pudieran cambiar los votos, entre 8 000 y 10 000 votos, para favorecerlo a él y quitarle el curul a uno del Partido Morado", aseguró en el programa Las Cosas Como Son de RPP Noticias.

Salas Arenas calificó de "absurdo" e "imposible técnico" la denuncia de William Chávez

El titular del JNE, Jorge Luis Salas Arenas, negó las acusaciones realizadas por William Chávez en contra de Roberto Sánchez y precisó que el denunciante no tiene ningún conocimiento sobre derecho electoral.

“Se acusa al Jurado Nacional de Elecciones de haber manipulado o tergiversado 10 000 actas, de haber realizado un conjunto de operaciones con el objeto de obtener dinero para colocar a un señor congresista y otorgarle o venderle una curul. Es un absurdo total, un imposible técnico, además de una falacia rotunda”, sostuvo en Las cosas como son de RPP Noticias.