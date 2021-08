Roger Nájar se reunió con Guido Bellido. | Fuente: Roger Najar

El excongresista y hombre de confianza de Pedro Castillo, Roger Nájar, recalcó que no descarta ocupar el puesto de asesor de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), tras reunirse por más de tres horas con el premier Guido Bellido.

“Solamente se pone el DNI y puedo entrar. He venido a visitarlo al premier. Soy miembro del partido, igual que él, y he venido a coordinar con él. No tengo (cargo), hasta el momento, (pero) no descarto (ser asesor)”, indicó en los exteriores de la sede de la PCM.

Asimismo, sostuvo que la cita con Guido Bellido fue para “coordinar actividades del ámbito político”, pero no precisó cuáles eran estas.

