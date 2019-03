Ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Gloria Montenegro, en RPP. | Fuente: RPP

La ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Gloria Montenegro, sostuvo que los poderes del Estado no pueden distraerse en la confrontación porque quedan dos años y medio para que culmine la actual gestión y se requiere avanzar en las reformas políticas y sociales.

"No podemos distraernos en la confrontación, no es tiempo, queda muy poco, quedan dos años para hacer la reforma política, las reformas tan importantes para el país, y sobre todo actuar en el cierre de brechas sociales, que nos habla de mejor educación, mejores servicios, hospitales, escuelas en zonas rurales y de selva... No podemos perder tiempo en confrontación", aseveró en RPP Noticias.

En esa línea, se pronunció sobre las críticas de la congresista de Fuerza Popular, Rosa Bartra, quien el último lunes acusó al presidente Martín Vizcarra de buscar "confrontar" al Congreso "para tapar su incapacidad y su ineptitud" en la conducción del país.

Montenegro señaló que "no es momento" para expresiones como las mencionadas por Bartra. Según dijo, aquellas son palaras "que no están a la altura de un congresista o de un ministro o de nadie, aprendamos a tratarnos con respeto y con palabras motivadoras. La capacidad del Congreso está en ver qué falta para sumar esfuerzos y seguir mejorando en propuestas de seguridad, reconstrucción, cierre de brechas sociales”, refirió.

Indicó que el Ejecutivo quiere priorizar en el tiempo que le resta de gestión la lucha contra la corrupción en todos los niveles de gobierno, promover todos los mecanismos para mejorar la gobernabilidad, ente ellos el diálogo permanente.

Respecto a los cuestionamientos al ministro de Vivienda y Construcción, Carlos Bruce, por parte el congresista Gilbert Violeta (Contigo), Montenegro dijo que el ministro no se opone a una investigación en el caso “Los temerarios del crimen” de Chiclayo.

“Todos estamos sujetos a ser investigados, mientras no pongamos oposición para eso, creo que debemos seguir avanzado. A él [Bruce] lo suman al caso por una llamada con un [ex] alcalde con el cual no tenía relación, muy diferente a aquellos [parlamentarios] que están en fotos con el alcalde, hablando con el alcalde, que son parte de sus relaciones sociales y que varios testigos hablan de ellos”, asevero.