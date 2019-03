Legisladoras de Fuerza Popular discrepan por calificativos a la gestión de Vizcarra. | Fuente: Congreso/RPP

Un grupo de congresistas del partido Fuerza Popular, que lidera Keiko Fujimori, polemizó este martes debido a unas duras críticas lanzadas por su compañera de bancada Rosa Bartra contra el presidente Martín Vizcarra.

Bartra aseguró el lunes último que Vizcarra busca "confrontar" al Congreso "para tapar su incapacidad y su ineptitud" en la conducción del país.

La legisladora opinó de esta manera después de que el gobernante señalara el domingo último que no descartaba plantear una cuestión de confianza al Congreso si es que "no había voluntad" de trabajar rápidamente para aprobar seis proyectos de reforma judicial que el Ejecutivo presentó en agosto pasado.

Los dictámenes pendientes de aprobación buscan fomentar el acceso a la información y hoja de vida de jueces y fiscales, la creación de una Fiscalía Suprema Anticorrupción y de un Consejo de Reforma de Justicia; así como la instalación de la Autoridad de Integridad y Control del Ministerio Público y Poder Judicial.

"Que el presidente tenga cuidado con sus expresiones. Confrontar para tapar su incapacidad y su ineptitud no es algo que el país necesita. Necesitamos avanzar", respondió Bartra.

En contra

Sin embargo, sus expresiones fueron criticadas este martes por sus colegas de bancada Úrsula Letona, Alejandra Aramayo y Carla Schaefer, quienes le pidieron prudencia al declarar.

"Las declaraciones de la señora Bartra no solo no las comparto, sino que la invito a que reflexione, porque arrastran a todo el fujimorismo", manifestó Aramayo al Canal N.

Letona aseveró, por su parte, que Keiko Fujimori pidió a sus congresistas dejar de lado los enfrentamientos con el Ejecutivo y trabajar para el beneficio del país.

"Yo le hago [a Bartra] un llamado a la prudencia. No nos hace bien, no les hace bien a los colegas de Fuerza Popular ni al país. Yo preferiría un debate de argumentos e ideas y no de amenazas como la del presidente, ni de calificativos como el de Rosa Bartra, creo que eso no están bien", agregó al Canal N.

La también fujimorista Karla Schaefer enfatizó que las expresiones de Bartra contra Vizcarra "no son de Fuerza Popular" y aseguró que la legisladora deberá asumir "sus propias palabras".

A favor

Sin embargo, su también compañera de bancada Karina Beteta respaldó las declaraciones de Bartra y dijo que el presidente debe tratar "con respeto" al Congreso.

"Yo estoy de acuerdo con lo vertido por la congresista Bartra, porque ya basta que el presidente en vez de dedicarse a solucionar los grandes problemas que tiene el país, siga constantemente atacando al parlamento con temas que son ajenos a la decisión que pueda tener como mandatario", indicó.

Beteta también dijo que desconoce "algún tipo de acuerdo en Fuerza Popular para usar discursos políticos" y evitar las confrontaciones, tal como indicaron sus colegas.

Bartra responde

Tras la polémica generada por sus declaraciones, Bartra respondió este martes que siempre será respetuosa de las opiniones de sus colegas, pero reiteró sus expresiones contra Vizcarra y el Gobierno.

"Hasta octubre de 2018, solo el 40 % del presupuesto de salud estaba ejecutado, ¿eso es capacidad? ¿Eso es tener actitud de gobierno? No", señaló antes de decir que sus opiniones "no están dadas para agradar a alguien".

"Yo he señalado, en mi rol de opositora, la ineptitud, la ineficiencia para resolver los problemas de nuestro país (...). Lamento mucho disentir con personas que creen que ser oposición es no señalar lo que el gobierno está haciendo mal", concluyó.

