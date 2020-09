Rosario Sasieta se mostró en contra de la moción de censura impulsada por cuatro bancadas del Congreso. | Fuente: RPP

La ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Rosario Sasieta, se mostró en contra de la moción de censura impulsada contra la titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), María Antonieta Alva.

“Censurar ahora a una ministra ad portas de iniciar un cronograma electoral, en medio de una pandemia, no creo que resulte muy prudente”, declaró la ministra durante una actividad en San Miguel.

Sasieta Morales respaldó a su colega, a quien calificó como “un referente de la mujer peruana; joven, profesional, inteligente; y en una faceta que no comúnmente las mujeres hemos tenido, que es la parte económica”.

El congresista José Vega Antonio, vocero de Unión por el Perú (UPP), aseguró que hasta el momento son cuatro las bancadas que se han adherido a la propuesta de su partido para censurar a Alva. El legislador dijo que, aparte de UPP, las bancadas Podemos Perú, Frente Amplio y FREPAP apoyan la iniciativa.

Sobre Vizcarra

En otro momento, Rosario Sasieta se pronunció sobre la decisión de la Comisión de Fiscalización de insistir en recoger la declaración del presidente Martín Vizcarra en relación con los contratos del compositor Richard Cisneros, más conocido como ‘Richard Swing’.

“Él (Vizcarra) no está incurso en ningún proceso. (...) No es cuestión de conveniencia, es cuestión de saber lo que debes de hacer; y, si la Constitución te da la posibilidad de poder señalar a través de una carta de que no tienes por qué ir, yo no veo nada ilegal”, comentó.

Sasieta brindó estas declaraciones durante la inauguración del nuevo Centro de Emergencia Mujer instalado en la Comisaría PNP de Maranga. La ministra advirtió que, entre enero y agosto, hubo más de 49 mil reportes de violencia contra la mujer y 84 víctimas de feminicidio.



