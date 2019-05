Presidente del Consejo de Ministros destacó la importancia de la reforma política. | Fuente: Foto: PCM / Video: RPP Noticias

El presidente del Consejo de Ministros, Salvador del Solar, manifestó la "extrañeza, sorpresa y reclamo" del Gobierno por la decisión de la Comisión de Constitución de aprobar un cronograma para evaluar iniciativas sobre la reforma política en lugar de darle un trato preferencial a las iniciativas que presentó el Ejecutivo, tal como lo establece la Constitución.

"Se aprueba, a pesar de la oposición de otros representantes del Congreso, un cronograma donde no se da prioridad y junto con otros 130 proyectos, de forma que todo esto indica que no hay una verdadera voluntad de atender la reforma política que el Gobierno ha presentado y que la ciudadanía reclama", señaló Del Solar.

El jefe del Gabinete señaló que el "respaldo abrumador" que tienen estas reformas según las encuestas demuestra que los peruanos reconocen como "crucial" a estas iniciativas. En ese sentido, hizo un pedido para que en la Comisión de Constitución se atienda "las prioridades que el país necesita como lo es la reforma política".



"La reforma política es la mejor herramienta para revertir esta situación. Lo que estamos viviendo es un proceso de limpieza respecto de la corrupción, en el que la justicia está acabando con décadas de impunidad (…) No darle prioridad a los proyectos que ha presentado el Ejecutivo, como manda la Constitución porque no es ningún tipo de capricho, es enterrar la reforma política y declarar que no es importante", dijo.

Finalmente, el presidente del Consejo de Ministros señaló que la Comisión de Constitución debe darse cuenta de la importancia de esta reforma en lugar de solicitarle al Gobierno que se ocupe de otros temas como la Reconstrucción con Cambios. Por el contrario, acusó a Fuerza Popular y al Apra de una falta de compromiso para aprobar estas iniciativas.

"Este tipo de cronograma no ha sido sujeto a una discusión, en la práctica parece decir 'no nos interesa la reforma política'. Si no les interesa la reforma política, si no les interesa el país, mejor que lo digan abiertamente pero que no jueguen a decir que van a atender la reforma política hundiéndola en un mar de otros proyectos", dijo.