Salvador del Solar: Tenemos muy claro que hay que respaldar el acuerdo de colaboración con Odebrecht

El presidente del Consejo de Ministros, Salvador del Solar, durante una agenda de trabajo en Trujillo. | Fuente: Foto: PCM

El jefe del Gabinete Ministerial, Salvador del Solar, se pronunció sobre el acuerdo de colaboración eficaz que el Ministerio Público suscribió con Odebrecht. El mandatario Martín Vizcarra opinó días atrás que el monto de reparación civil que debe pagar la empresa brasileña al país por haber entregado sobornos a funcionarios peruanos debería ser mayor.



"El presidente ha dado un ejemplo de lo que es ser ciudadano: tengo mi opinión pero respeto el principio de autoridad, la autonomía y la separación de poderes. Ha dicho no me gusta tanto (el monto), no estoy tan contento, pero subrayando que esto se respeta", comentó en una entrevista con el programa Cuarto Poder, agregando: "En el Gobierno tenemos muy claro que hay que respaldar este acuerdo".



Del Solar indicó el Ministerio Público ha impulsado un acuerdo que permitirá conocer en detalle el "modus operandi" de cómo la corrupción le robó al país y "qué funcionarios públicos han estado aprovechándose del dinero de todos". "Toda persona en el Perú y de la política tiene que tener muy claro que no queremos impunidad, eso nos puede permitir el acuerdo", remarcó.



Desigualdad de género

El jefe del Gabinete Ministerial dijo también que el Gobierno tiene "una gran oportunidad para ordenar al Perú" y consideró que, a partir de la lucha contra la corrupción, la reforma de justicia en marcha y la reforma política, se podrá llegar al 2021 (año del Bicentenario de la Independencia) "siendo un país diferente".



Cuando se le preguntó si tiene pretensiones para una candidatura presidencial en 2021, Salvador del Solar respondió: "En este momento estoy absolutamente concentrado en un encargo muy grande, que es el que me ha hecho el presidente de la República de acompañarlo hasta el 28 de julio del 2021 dando mi mejor esfuerzo, trabajando por todos los peruanos".



Respecto a la brecha de género en el país, el jefe del Gabinete Ministerial sostuvo que "la igualdad no es solo importante, es indispensable". "La meritocracia no ha sido sacrificada en absoluto en la composición del Gabinete. Este es uno de los prejuicios por los que las mujeres no obtienen las oportunidades que merecen", agregó.