Salvador del Solar, presidente del Consejo de Ministros. | Fuente: Foto: Presidencia

La relación entre la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep) y el gobierno del presidente Martín Vizcarra se tensó en los últimos meses debido a que el gremio empresarial se mostró en contra de que la ley anti elusiva, que busca que las empresas eviten pagar impuestos, sea retroactiva. Pese a estos cuestionamientos, el flamante presidente del Consejo de Ministros, Salvador del Solar, aseguró que esta ley saldrá de todas maneras.

“Hay detalles que yo tengo que ver con más cuidado porque acabo de asumir y es un tema delicado, pero por su puesto que la ley anti elusión va. Nuestro país va a fortalecerse contra mecanismos que se han venido utilizando para que las arcas del Estado se empobrezcan, se empobrecen y no podemos actuar de la mejor manera, eso tiene que cambiar”, comentó.

Salvador del Solar también anunció que avanzarán en la reforma laboral para buscar reducir la enorme informalidad laboral que afecta a siete de cada 10 trabajadores. Los resultados que muestre el nuevo premier en los siguientes meses hablarán sobre su experiencia en gestión.

Del Solar se inaugura en el cargo en medio de asperezas con el sector empresarial. El presidente de la Confiep, Roque Benavides, sostuvo que hubiese preferido un gestor con experiencia al frente del Gabinete. Sin embargo, el nuevo premier decidió responderle al líder empresarial y sostuvo que la experiencia en gestión es necesaria, pero no suficiente.

“Lo que nos hace entender la crítica del presidente de la Confiep es que hay una preocupación por la Gestión y eso es absolutamente natural en ese gremio, pero que haya un premier que no tenga un perfil de gestor a pesar de que he tenido una gestión de más de un año en el Ministerio de Cultura, no quiere decir que el Gobierno no tenga gestores y no quiere decir que la economía del país esté mal manejada”, dijo en Ampliación de Noticias.