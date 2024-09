Santiváñez dice estar a la espera de que Fiscalización cite a conductor de vehículo presidencial a una sesión reservada

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Congreso Ministro del Interior indicó que esperarán que la Comisión de Fiscalización señale que la sesión donde se invite al conductor sea reservada.

El ministro del Interior, Juan José Santiváñez, en entrevista exclusiva para RPP, se pronunció respecto a la citación del suboficial PNP Félix Montalvo, conductor del vehículo oficial de la mandataria Dina Boluarte, a la Comisión de Fiscalización del Congreso para que rinda su testimonio en el marco de las investigaciones relacionadas a un presunto uso irregular de dicha unidad para que Vladimir Cerrón evada la justicia.

Como se sabe, el presidente de la referida comisión parlamentaria, Juan Burgos (Podemos), citó al suboficial para el próximo 2 de octubre. No obstante, a través de un oficio, el ministro del Interior indicó que "no corresponde que los oficiales a cargo de implementar los Planes de Seguridad de Palacio de Gobierno puedan brindar información respecto a los actos realizados en el mismo".

Sin embargo, añadió en el documento que se remita "el cuestionario correspondiente para su absolución excluyendo información que pueda afectar el derecho a la intimidad personal de la mandataria".

Ante ello, Burgos Oliveros señaló que dicha respuesta del Ministerio del Interior (Mininter) era parte de "un complot, un ardid para evitar que conozcamos la verdad", y anunció que insistirá con la solicitud.

Santiváñez: "No hemos negado en lo absoluto la participación de un efectivo policial"

Al respecto, Juan José Santiváñez indicó que su sector no ha negado "en lo absoluto" que el suboficial Montalvo participe en la sesión de la Comisión de Fiscalización, sino que están cumpliendo un "marco jurídico".

"Yo no quiero referirme a las palabras que puede emitir un señor congresista, finalmente está dentro de su libertad de suposición, pero lo que yo sí creo es que hay que cumplir la ley, nosotros no hemos negado en lo absoluto la participación de un efectivo policial, en este caso que está a cargo del resguardo presidencial", aseguró.

"Lo que nosotros hemos referido es que hay un marco jurídico que impide que se refiera a temas que son de exclusiva intimidad, en este caso de la mandataria", agregó.

En ese sentido, el titular del Mininter señaló estar a la espera de que dicha comisión extienda una citación al conductor del vehículo presidencial a una "sesión reservada".

"En todo caso, esperaríamos que la comisión pudiera trasladarnos esa referencia (citación a sesión reservada), porque no es una decisión que dependa del Ministerio de Interior. En reiteradas oportunidades, por ejemplo, muchos ministros han ido, han pedido sesiones reservadas y no han sido autorizadas. En este caso, ¿qué haría el efectivo? ¿se pararía y se retiraría? No puede hacer eso o incluso la Comisión de Defensa o la Comisión de inteligencia, que son dos comisiones donde, por ejemplo, un efectivo destinado exclusivamente a temas de inteligencia o que tenga información reservada, sí tiene la obligación de declarar", puntualizó.