Santiváñez sobre allanamiento en su domicilio: "Es un manotazo de ahogado y una treta de la fiscal de la nación"

El ministro del Interior Juan José Santiváñez se pronunció en torno a la diligencia de allanamiento que, desde las primeras horas de la mañana de este lunes, ejecuta el Ministerio Público en su domicilio, en el marco de las investigaciones en su contra que se siguen por el presunto delito de abuso de autoridad.

Al respecto, Santiváñez Antúnez indicó que desde que llegó el personal de la Fiscalía a su casa había dado todas las facilidades para la diligencia, pero cuestionó que una medida de este tipo se ejecute por un caso como el que se investiga.

"Estamos prestando todas las facilidades del caso que creo que es lo que corresponde, y la Fiscalía también está actuando conforme a sus atribuciones. Ellos han llegado exactamente a las 5:31 am., inmediatamente, sin ningún segundo que esperar, les abrimos la puerta, los hicimos pasar a la sala y esperamos a nuestros abogados a que llegaran", indicó.

"Particularmente, como abogado procesalista, me llama poderosamente la atención [la medida] porque, para empezar, es la primera vez en que en un caso por abuso de autoridad veo un allanamiento. Un abuso de autoridad donde existen muchas cosas por dilucidar, y es la primera vez que yo advierto este tipo de medidas porque son medidas cautelares que tienen que ver especialmente con la inviolabilidad de domicilio y con la información que uno pueda tener dentro de un hogar", agregó.

El titular del Ministerio del Interior (Mininter) cuestionó también los elementos de convicción que presentó el Ministerio Público para sustentar la solicitud de la diligencia ante el Poder Judicial, y la calificó como una "treta" de la fiscal de la nación.

"En segundo término, me llama poderosamente la atención porque al hacer lectura de la resolución uno puede advertir que el grave y fundado elemento de convicción que ha presentado la Fiscalía son las declaraciones de dos supuestos testigos protegidos sobre los cuales no ha existido ninguna corroboración, o sea, simplemente han dicho chismes y cosas que son irreales, y en base a eso, que no ha tenido ninguna corroboración, se genera esta diligencia que es un allanamiento domiciliario", sostuvo.

"Para mí, que soy un abogado viejo con 25 años de experiencia, esto en realidad es un manotazo de ahogado y una treta de la fiscal de la nación para generar una diligencia con un documento con unas supuestas declaraciones de testigos protegidos, porque no tenía mayores argumentos para poder hacerlo, y por eso es que lo hace dentro del cuaderno del delito de abuso de autoridad", aseveró.

Santiváñez advirtió que no había presencia policial en la diligencia

Asimismo, el ministro del Interior advirtió que en la diligencia no había presencia policial acompañando al personal de la Fiscalía, algo que, según dijo, establece el Código Procesal Penal.

"Le agradezco la pregunta [a la prensa] para que ustedes puedan ver la disposición que hemos tenido con mi esposa en que la diligencia se lleve a cabo. De acuerdo al Código Procesal se establece que este tipo de diligencias tiene que llevarse a cabo con personal del Ministerio Público y con personal de la Policía Nacional del Perú", sostuvo.

"Si yo hubiera querido ejercer otro tipo de derecho, simplemente hubiera cerrado mi puerta y hubiera dicho ‘hasta que no haya personal policial, yo no abro mi puerta’ y se acabó el problema, porque podría ser parte de un derecho de defensa. No obstante, cuando yo bajé y abrí la puerta, el señor fiscal me informó que solamente tenían la presencia de miembros del Ministerio Público y asistentes fiscales, y sin ningún problema le abrí la puerta de mi casa y los dejé pasar para que puedan practicar la diligencia", añadió.

Además, Santiváñez indicó que el personal de la Fiscalía no les ha dado "mayores explicaciones" sobre el motivo de la ausencia policial.

Por otro lado, el ministro descartó que hubiera algún caso abierto por las supuestas coimas que habría destinado a fiscales y jueces cuando se desempeñaba como abogado litigante.

"Por el tema de las supuestas coimas, no hay absolutamente ningún caso aperturado. Esa declaración de testigos presumiblemente protegidos se ha dado dentro del cuaderno de abuso de autoridad, conforme estoy leyendo en la resolución judicial", señaló.

"Esta medida responde a un mandato judicial por una solicitud del Ministerio Público donde la intención, dice, es encontrar artefactos electrónicos o de comunicación que puedan relacionarse o vincularse con el delito de abuso de autoridad", puntualizó.