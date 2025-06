Schialer calificó como "exageración" alertas sobre efectos económicos de proyecto que modifica distribución de IGV

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El canciller Elmer Schialer se encuentra actualmente en París, Francia, como asistente a la Reunión Ministerial de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Esto, como parte de las acciones que lleva a cabo nuestro país en el proceso de adhesión a dicho organismo internacional.

Al respecto, en diálogo con RPP, Schialer Salcedo dijo que el Perú ha sido objeto de adjetivos muy positivos, ya que somos "un país serio" que está cumpliendo con las recomendaciones para integrarse a la OCDE. En ese sentido, agregó que el proceso avanza de manera auspiciosa.

"Nos han dicho una serie de adjetivos, muy positivos todos. Somos un país serio, que hemos hecho los pasos necesarios para institucionalizar este proceso en el Perú. Estamos siguiendo, a pie juntillas, la hoja de ruta que se negoció y se presentó como obligaciones del Estado peruano frente al proceso de adhesión", sostuvo.

"Tenemos ya dos comités firmemente, digamos, aprobados y uno que está por ser aprobado en poco. Los aprobados son el de salud y el de política regional y el que está ahora, creo yo, vamos a tener pronto muy buenas noticias, por lo menos así me lo han hecho saber, es aquel sobre políticas regulatorias", añadió.

No obstante, consultado si en dicha reunión se habría abordado el impacto en nuestro país de las leyes aprobadas o en proceso de aprobación que establecen cambios polémicos a nivel jurídico y económico, como el que modifica la distribución del IGV, el ministro de Relaciones Exteriores dijo que ese tema no fue considerado en el encuentro en el que participó.

"Quiero serle totalmente honesto. Estas cosas, en la conferencia ministerial de la OCDE 2025, no son tema de conversación. No son temas que son considerados porque, por supuesto, en primer lugar, tiene que aquietarse, por ejemplo, en el tema del déficit fiscal o de esta repartición del IGV. Hay todo un debate que es académico todavía entre economistas y especialistas", sostuvo.

En ese sentido, consideró como "exageradas" las alarmas de economistas que han advertido que la modificación a la distribución del IGV tendría efectos sumamente negativos en las finanzas fiscales.

"Yo he hablado con algunos especialistas que dicen que, efectivamente, esto no va a tener los efectos que otros economistas dicen que, tremebundamente, va a tener y que es una de las medidas más dañinas de la economía nacional en toda la historia de la república", aseveró.

"La verdad es que a mí las exageraciones…Yo soy economista de base, pero como digo, yo no soy un economista practicante, yo soy un economista observador, es decir, puedo entender estas cosas, [pero] yo practico otra cosa, practico la diplomacia. Pero esas cosas no son debate en la Conferencia Administradora de la OCDE. Seguramente, en los comités técnicos respectivos, cuando viajen a Lima y empiecen a ver qué impacto pudo haber tenido o no este tipo de asuntos, ahí vamos a empezar a ver de qué se trata esto. O sea, no nos adelantemos", agregó.

"No es tanto llegar a ser miembro de la OCDE, sino el beneficio a la población"

Por otro lado, Schialer indicó que no se puede determinar claramente cuándo finalizará el proceso de adhesión del Perú a la OCDE, pues está sujeto a una serie de imprevistos en el camino.

"Todos estamos viendo y concentrándonos no en una fecha final. La fecha final va a depender también de las complejidades de cada uno de los 21 [exámenes] restantes que se vayan además descubriendo en el tiempo. Le pongo un ejemplo, en el tema de políticas regulatorias, se pensó que este examen y la adecuación de eventuales marcos normativos que habría que variar en el Perú a los estándares OCDE iba a tomar más tiempo de lo que ha tomado y en realidad no ha sido así. Esa es una buena noticia", señaló.

"Puede haber también sorpresas en el sentido contrario, pero lo que yo quiero dejar bien establecido acá es que no es tanto llegar a ser miembro de la OCDE, sino el beneficio, el bienestar que se logra en la población, en la estructura política y normativa peruana en el proceso de llegar a la OCDE al final", enfatizó.

En esa línea, dijo que "si es antes del 28 de julio, bueno, vamos a hacer todo lo posible que sea, pero si no se da el 28 de julio, no hemos perdido nada, hemos ganado mucho en mejores políticas para más gente. Eso es muy importante".

Finalmente, reiteró que el secretario general de la OCDE, Mathias Cormann, llegará a nuestro país en septiembre próximo.

"La verdad es que con las reuniones que he tenido, tanto con el país presidente de esta reunión ministerial de la OCDE 2025, que es Costa Rica, así como con el secretario general Cormann, que, dicho sea de paso, le reiteré la invitación para que venga al Perú en septiembre próximo a presentar los resultados del estudio económico de la OCDE sobre el Perú, la sensación es que vamos muy bien", culminó.