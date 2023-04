Ministro de Justicia: Trámite para solicitar la extradición de Sergio Tarache demorará 30 días aproximadamente

José Tello, ministro de Justicia y Derechos Humanos | Fuente: RPP

El ministro de Justicia, José Tello, afirmó este martes que el Gobierno peruano solicitó a Colombia la detención preventiva con fines de extradición al Perú de Sergio Tarache, feminicida confeso de Katherine Gómez (18) y capturado en Bogotá, para evitar algún "problema o vicio en el proceso".

En entrevista con el programa Las cosas como son, José Tello señaló que la extradición forma parte del "procedimiento regular" porque el ciudadano venezolano cometió un delito en el Perú y debe responder a la justicia peruana. Además, aclaró que la expulsión de Sergio Tarache correspondía a la normatividad de Colombia.

"Definitivamente el conducto regular es la extradición porque es lo que corresponde en este caso. Nosotros estamos yendo por la vía regular porque no queremos ningún problema o vicio en el proceso", aseguró.

Demora de trámites durará 30 días

José Tello indicó que el Gobierno primero debe obtener el trámite de la resolución consultiva por parte del Poder Judicial para iniciar el proceso de pedido de extradición de Sergio Tarache. "Más o menos la línea de tiempo es un mes, que es lo que puede demorar este trámite", agregó.

"Pero lo que sí debemos ver es ya como Colombia, frente a este pedido, toma medidas. Ellos han ordenado una detención por 90 días de este sujeto que dicho sea de paso nos ha generado a todos los peruanos una situación bastante lamentable. Tenemos nosotros en Katherine Gómez un hecho que nunca debió ocurrir, un hecho terrible. Este señor tiene que responder ante la justicia y esperemos que sea cuanto antes, pero en el caso peruano, en particular, en más o menos una línea de tiempo de 30 días podemos tener eso ya formalizado". dijo.

José Tello también aclaró que una vez se envíe el pedido formal del Perú de extradición de Sergio Tarache, la justicia colombiana tiene que concretar el trámite de extradición. Sin embargo, advirtió que el ciudadano venezolano puede "cuestionar este tipo de decisiones y hacer valer sus derechos".

"Nosotros dentro de una relación bilateral con Colombia para el tratamiento de extradiciones tenemos que ceñirnos lo que manda el derecho internacional y la reciprocidad que hay entre los Estados", manifestó.

