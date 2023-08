Silvia Monteza: "La inmunidad parlamentaria debe retornar, pero no es el momento"

Gobierno Silvia Monteza: "Es el primer Parlamento que no tiene inmunidad, tiene que regresar, quizás no en este momento"

La congresista de Acción Popular, Silvia Monteza, dio a conocer las razones que motivaron a pedir se retire su firma del proyecto de ley que pretende reestablecer la inmunidad parlamentaria, la cual fue eliminada en 2021.

En ese sentido, la legisladora consideró que no era el momento para presentar esta iniciativa debido a que "estamos en una crisis política muy fuerte dentro de nuestro partido".

"Al ver que hemos perdido una Mesa Directiva, que tenemos problemas en el partido, tomé la decisión de retirar mi firma", manifestó en Todo se Sabe.

"Cuando puse mi firma habían 2 ó 3 y se iba a socializar, pero cuando me di cuenta ya lo habían presentado y no era el momento", agregó.

Silvia Monteza: "En algún momento tiene que retornar la inmunidad, con excepciones" | Fuente: RPP

Polémico proyecto de Acción Popular

Como se recuerda, el referido proyecto fue presentado por el acciopopulista Wilson Soto con el respaldo de sus colegas de bancada, José Arriola, Darwin Espinoza, Silvia Monteza, Carlos Alva, Jorge Flores, Elvis Vergara, Juan Mori y Luis Aragón, todos involucrados en el caso ‘Los Niños’.

Al respecto, Monteza aseguró que no se verán beneficiados si en algún momento se restablece la inmunidad parlamentaria "porque una ley que se aprueba no es retroactiva".

Explicó, sin embargo, que es necesario que en algún otro momento se reestablezca esta prerrogativa pero con ciertas excepciones para que no sea percibida por la ciudadanía como una especie de blindaje.

"Es el primer Parlamento que no tiene inmunidad, tiene que regresar, quizás no en este momento, pero tiene que retornar con ciertas excepciones. Violación, corrupción, eso no se puede blindar", finalizó.