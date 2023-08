Congreso: qué se opina desde el legislativo sobre la propuesta para restituir la inmunidad parlamentaria

El congresista de Acción Popular, Wilson Soto, presentó el miércoles un proyecto de reforma constitucional para restituir la inmunidad parlamentaria, mecanismo que quedó sin efecto en febrero del 2021.

La iniciativa N°5652 plantea modificar el artículo 93 de la Constitución para establecer en este párrafo que, durante su mandato, los parlamentarios no podrán ser procesados ni presos sin previa autorización del Parlamento o de la Comisión Permanente, excepto por delito flagrante.

El autor del proyecto propuso que si un congresista es encontrado en flagrancia, será puesto a disposición del Congreso o de la Comisión Permanente dentro de las 24 horas, “a fin de que se autorice o no la privación de la libertad y el enjuiciamiento, dentro del plazo improrrogable de 30 días calendario, caso contrario procede el silencio administrativo positivo”.

El proyecto de Wilson Soto tiene las firmas de ocho congresistas de AP. Se trata de José Arriola, Juan Mori, Darwin Espinoza, Carlos Alva, Luis Aragón, Jorge Flores, Elvis Vergara y Silvia Monteza, quien recientemente pidió retirar su firma de la iniciativa.

Los congresistas mencionados fueron vinculados al caso “Los Niños”, el supuesto brazo congresal de la organización criminal que habría liderado el detenido expresidente Pedro Castillo.

Discrepancias en el Congreso

Parlamentarios como María del Carmen Alva (Acción Popular), Alex Paredes (Bloque Magisterial) y Héctor Acuña (Unidad y Diálogo Parlamentario) expresaron hoy su desacuerdo con la iniciativa.

Paredes señaló que es irrefutable que los legisladores investigados por el caso “Los Niños” buscarían favorecerse con la reforma constitucional que, para ser aprobada, requerirá de 87 votos en dos legislaturas o 66 adhesiones más un referéndum.

“Un supuesto, el proyecto camina y se hace ley, ¿quiénes serían los beneficiarios? Ellos. [¿Quieren favorecerse a sí mismo?] El desarrollo, la hoja de ruta es lo que demuestra. Es irrefutable, no hay otra cosa. No se puede mentir cuando la cosa es evidente”, respondió a RPP Noticias.

“No apoyaría. Hay cosas que no son necesarias”, agregó.

Por su parte, Alva Prieto calificó de “inoportuna” la iniciativa de sus colegas, sobre todo por las investigaciones que afrontan en el Ministerio Público.

“Es complicado. La inmunidad no puede haber por delitos comunes. Inmunidad solo hay con delitos de función, que tiene que haber el antejuicio. Es inoportuno. No es el momento, por eso [mis colegas] no deberían haber firmado el proyecto”, comentó la expresidenta del Congreso.





Mientras tanto, el congresista Héctor Acuña (ex Alianza para el Progreso) consideró que en vez de buscar la “impunidad”, los legisladores deberían presentar iniciativas para mejorar la calidad de representación.

“Me parece que es inoportuno. Mis colegas no quieren aprender de los errores. […] No es lo que cada congresista debe buscar”, precisó.

Distinta fue la opinión del legislador de Perú Libre, Américo Gonza, quien dijo que la eventual aprobación de la inmunidad parlamentaria salvaguardaría la “función legisladora”.

“Cuando he ido a fiscalizar algunas municipalidades y alcaldes. Lo primero que me dicen es ‘te voy a denunciar, congresista’; porque no quieren que se les investigue. Imagínense a un congresista que quiere fiscalizar y le lluevan denuncias”, finiquitó.