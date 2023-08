Kelly Portalatino a favor de proyecto para restablecer inmunidad, pero cuestiona que lo impulse Acción Popular

Congreso Declaraciones de Kelly Portalatino.

La iniciativa del legislador Wilson Soto (Acción Popular) para modificar la Constitución y restablecer la inmunidad parlamentaria ha generado diversas reacciones en el Congreso de la República.

Este proyecto para restablecer dicha prerrogativa eliminada en 2021 fue presentado en vísperas por el legislador Soto con el respaldo de sus colegas de bancada, José Arriola, Darwin Espinoza, Silvia Monteza, Carlos Alva, Jorge Flores, Elvis Vergara, Juan Mori y Luis Aragón, todos involucrados en el caso ‘Los Niños’.

Sin embargo, debido a los cuestionamientos que recibió la iniciativa al ser impulsada por los legisladores investigados en Fiscalía por este caso, la parlamentaria Silvia Monteza anunció el retiro de su firma de este proyecto en un oficio enviado presentado al oficial mayor del Congreso.

Posturas sobre iniciativa

Quien se pronunció a favor fue la legisladora de Perú Libre, Kelly Portalatino, quien señaló a RPP que los parlamentarios deben mantener la inmunidad, debido a las denuncias que plantean en su contra aquellos a los que fiscalizan.

“Estoy de acuerdo con que regrese la inmunidad parlamentaria, la razón es que no puede haber desequilibrio de poderes, porque nosotros cuando fiscalizamos a grandes autoridades por actos de corrupción, son ellos que salen a los medios de comunicación a denunciarnos públicamente y también quieren denunciarnos a través del Ministerio Público y eso es aberrante”, dijo.

Sin embargo, cuestionó que la iniciativa haya sido planteada por legisladores de Acción Popular vinculados al caso ‘Los Niños’. Esto genera, en su opinión, que se distorsione el mensaje de la propuesta.

En tanto, la congresista de Acción Popular, María del Carmen Alva, dijo no estar de acuerdo con el proyecto, pues a su criterio no es el momento para que dicha iniciativa sea debatida y menos que su bancada la respalde, debido a que en 2021 respaldaron su eliminación.

"Definitivamente no es oportuno, la población no lo va a entender, no estoy de acuerdo con ese proyecto de ley", manifestó la parlamentaria a la prensa en la sede del Legislativo y añadió que faltó análisis y debate para que se plantee este proyecto.

La extitular de la Mesa Directiva también señaló que, si bien los parlamentarios temen que se limite la labor de fiscalización sin inmunidad parlamentaria, es necesario que se analicen todas las implicancias de restablecer dicha figura.