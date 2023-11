Solicitudes de regularización superaron las 200 mil: ¿qué pasará con los extranjeros que no iniciaron el trámite?

Gobierno La plataforma para realizar el trámite se deshabilitará hoy a las 23:59pm.

Los ciudadanos extranjeros que ingresaron al Perú de manera irregular tienen como plazo hasta hoy a las 23:59 p.m. para iniciar el proceso de regularización en Migraciones. Por disposición del Gobierno, no habrá prórroga luego de este viernes.

Armando García, superintendente nacional de Migraciones, en diálogo con RPP Noticias, reiteró esta información y señaló que, a la fecha, ya se ha superado las 200 mil solicitudes de regularización, el 95 % de ellos -según dijo- corresponde a ciudadanos venezolanos, y entre el 20 % y 22 % corresponde a menores de edad.

"La idea es que tengamos una población debidamente identificada, conocer quiénes son, dónde están, dónde viven. Cuando pasan por Migraciones, cuando vienen a hacer sus trámites de manera interoperable (…) conectamos su identidad con las bases de datos de antecedentes judiciales, penales, policiales y también de Interpol", explicó.

Asimismo, García Chunga indicó que aquellas personas que ingresen al país de forma irregular a partir de la promulgación de la norma no tendrán la opción de regularizarse.

"Desde el mes de mayo, durante estos 6 meses, hemos tenido a disposición nuestro sistema para que todas las personas extranjeras en situación irregular o que ingresaron al país de manera irregular hasta el 10 de mayo de este año, puedan haber regularizado su situación migratoria", sostuvo.

"La norma salió el 10 de mayo. Aquellas personas que han ingresado fuera de ese periodo, no tendrán la capacidad de regularizarse. La norma está establecida a fin de que todas estas personas que estuvieron antes (…) puedan regularizarse", agregó.

Sanciones

El superintendente precisó también que aquellas personas que no se regularicen podrían tener sanciones que incluyen la expulsión del país.

"Aquellas personas que estén en una situación irregular, administrativamente, los que corresponde es que Migraciones inicie los procesos sancionadores correspondientes que van desde salidas obligatorias hasta expulsión, dependiendo del atenuante y los informes policiales que correspondan" aseveró.

"A partir de mañana, las personas que no se han regularizado tienen que entender que no van a poder integrarse, no van a tener un carné de permiso temporal de permanencia y posteriormente una residencia en el país", agregó.

Por otro lado, García recordó que aquellas personas que inicien el trámite hasta hoy tendrán un cargo que acredite que iniciaron el proceso. Sin embargo, señaló que este no es equivalente al carné de extranjería o al de Permiso Temporal de Permanencia.

"Todas las personas que han iniciado su registro tienen un cargo que el mismo sistema les arroja. También aquellos que ya tienen su dato biométrico tienen un cargo con un código especial (…) que cambia de acuerdo a la región. Eso lo tienen después de la cita en que se obtienen sus datos biométricos. Después de la evaluación, recién viene el carné de extranjería dentro de los 30 días", afirmó.

"Recordemos que el documento válido que emite el Estado a través de Migraciones son los carnés, ya sea el de Permiso Temporal de Permanencia o el de extranjería. Estos son cargos de inicio de un trámite que posteriormente se va a validad y verificar y, de ser aprobado, se entregará el carné de extranjería o el de Permiso Temporal de Permanencia", puntualizó.