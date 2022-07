Sutep evalúa realizar paro ante “incumplimiento de compromisos por parte del Gobierno”

Lucio Castro estuvo esta mañana en Ampliación de Noticias. | Fuente: RPP

El Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú (Sutep) está evaluando realizar un paro nacional ante el incumplimiento de compromisos asumidos por parte del Gobierno. Así lo aseguró en Ampliación de Noticias el dirigente Lucio Castro.

“Estamos evaluando esta decisión (ir a la huelga) y este día (Día del Maestro) es bueno para ratificarse en ello, en atención al abandono, a la desatención e incumplimiento de compromisos de parte del Gobierno”, dijo el secretario general del Sutep.

Al respecto, el dirigente cuestionó al ministro de Educación, Rosendo Serna, quien, en su opinión, “poco tiene que señalar con respecto a avances en la educación”.

“Poca o nula ha sido su gestión; y lo que resalta hoy el Gobierno son logros que se han desarrollado en atención a leyes que se han emitido desde el Congreso de la República, que han tenido el respaldo de la absoluta mayoría y que han estado en activo reclamo del Sutep”, sostuvo.



Presupuesto para el sector

Lucio Castro indicó que el presidente Pedro Castillo tiene que asegurar el cumplimiento de sus compromisos en el próximo proyecto de presupuesto, en el que -dijo- debería destinarse un 6 % del producto bruto interno (PBI) a la educación.

“Si no contiene el proyecto el 6 % de PBI, si no asegura incremento de remuneraciones, si no garantiza el nombramiento de los maestros de manera anual, si no garantiza y promueve la modificación de artículos lesivos a los trabajadores contenidos en la Ley de Reforma Magisterial, si no ve la situación de cesantes y jubilados; va a aparecer como un traidor y un continuador de políticas neoliberales”, sentenció.

El dirigente señaló que el gremio está en contra de “aumento en tramos”, plantenado que se otorgue un incremento de 500 soles “para docentes y auxiliares del país”.

“Al señor presidente, que es maestro, que este día le sirva de reflexión y rectificación del camino que ha desarrollado, porque está alejado de sus compromisos electorales y lejano a los intereses de los trabajadores”, apuntó.

