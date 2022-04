Sutep: “Si Pedro Castillo persiste en políticas que él antes cuestionó, nosotros pediremos su renuncia”

Lucio Castro estuvo esta tarde en La Rotativa del Aire. | Fuente: Andina

El secretario general del Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú (Sutep), Lucio Castro, señaló que la movilización convocada por su gremio para este jueves, 7 de abril, se deben principalmente al incumplimiento de compromisos electorales por parte del presidente Pedro Castillo.

En La Rotativa del Aire, el dirigente denunció que el Ministerio de Educación (Minedu) no cumple con instalar una mesa de negociación colectiva, a fin de que el gremio pueda plantear su pliego de reclamos.

“El Ministerio de Educación no quiere tratar la problemática de los trabajadores de la educación. Eso. además de ilegal, evidencia un comportamiento que no es precisamente democrático y acredita que no es un gobierno de los trabajadores ni del pueblo”, manifestó.

Lucio Castro señaló que entre los reclamos del gremio están el incremento salarial para los auxiliares de educación, quienes -sostuvo- “ni un solo sol de aumento tienen”, así como temas referidos al nombramiento de maestros y mejoras en la infraestructura educativa.

“Hay un conjunto de compromisos que no se han cumplido y que han generado malestar entre los trabajadores de la educación; que motivan, junto con el alza del costo de vida y el alza de los alimentos, la movilización a efectos que el Gobierno reflexiones, que el presidente reflexione, retome y encamine el cumplimiento de compromisos. Caso contrario, tendremos que exigir la renuncia del ministro y elecciones generales ya”, sentenció.

¿Salida de Castillo?

El dirigente señaló que el Sutep se sumará al pedido de renuncia a Pedro Castillo, si es que el presidente continúa con sus políticas “neoliberales” y sigue sin cumplir los compromisos adoptados con su gremio.

“Consideramos que el comportamiento que adopte el presidente en términos de cumplimiento de compromisos o desentendimiento de ellos, va a generar la actuación de los trabajadores”, apuntó.

“Si el presidente persiste en seguir un camino de las políticas que él antes cuestionó, neoliberales; nosotros pediremos su renuncia”, añadió.



