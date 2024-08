Difusión de imágenes de contenido sexual creadas con IA será sancionada penalmente, dice ministra de la Mujer

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Gobierno Teresa Hernández: "El 73 % de mujeres que están en línea reciben violencia de género"

La ministra de la Mujer, Ángela Teresa Hernández, anunció que el Gobierno presentó un proyecto de Decreto Legislativo que busca proteger a las mujeres del chantaje sexual en Internet. | Fuente: RPP

La titular del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Ángela Teresa Hernández, anunció que la difusión de imágenes de contenido sexual creadas con inteligencia artificial (IA), también serán sancionadas penalmente como parte del proyecto para proteger a las mujeres del chantaje sexual en Internet.

En Ampliación de Noticias, la ministra precisó que el 73 % de mujeres que accede a Internet recibe violencia de género. Por tal motivo, afirmó, el Gobierno busca garantizar una lucha eficaz contra la violencia a través del uso de las tecnologías digitales.

"El día de ayer, el Consejo de Ministros ha aprobado una iniciativa, un proyecto de Decreto Legislativo, que penaliza a aquella persona que, sin autorización, difunde, revela, publica, crea o comercializa imágenes materiales audiovisuales o audios con contenido sexual reales y aquellos creados a través de la inteligencia artificial", indicó.

Propuesta busca sanción penal

Teresa Hernández aclaró que anteriormente no se había incluido dentro del tipo penal las imágenes difundidas o comercializadas que fueran creadas a través de la IA. Ahora, afirmó, la propuesta del Gobierno plantea dos agravantes para que se incluya una sanción penal no menor de 6 años ni mayor de 10 años.

"Ahora contamos con datos regionales que señalan que el 73 % de mujeres que están en línea reciben violencia de género en línea. De manera que, lo que hace el Gobierno con esta iniciativa es fortalecer las medidas que las mujeres podemos tomar ante las diversas situaciones de violencia en diversos espacios, incluso los espacios informáticos", explicó.

La iniciativa planteada por el Gobierno modifica los artículos 154-B y 158 del Código Penal e incorpora el artículo 5-A en la Ley N° 30096, Ley de delitos informáticos, para proteger a las víctimas de la viralización de imágenes, materiales audiovisuales o audios con contenido sexual. Se incluye el material que ha sido creado o modificado mediante el uso de tecnologías digitales, inteligencia artificial u otras innovaciones tecnológicas.

De otro lado, Teresa Hernández dijo desconocer el video, difundido en redes sociales, donde se mostraría una repuesta inadecuada de la presidenta Dina Boluarte a una persona que le increpó el día del desfile cívico militar del 29 de julio en la avenida Brasil.

"No he visto en particular el que usted me menciona, pero creo que es importante resaltar los esfuerzos que el Gobierno está haciendo para enfrentar la violencia contra las mujeres. Este es un grave problema social que necesitamos enfrentar, que necesitamos cuestionar permanentemente y por eso creemos que los medios de comunicación son nuestros aliados para informar, pero también para cuestionar que la violencia no es una respuesta para ningún ser humano y menos para las mujeres", expresó.